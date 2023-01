Pioggia di titoli regionali per l’Atletica Follonica

Follonica: Ottimo inizio per l’Atletica Follonica nelle prime gare indoor, che si sono svolte a Marina di Carrara sulla pista da 160 m.



I follonichesi, che ufficialmente gareggiano per i colori dell’Atletica Cascina ma che si allenano sotto l’attenta guida dei tecnici FIDAL dell’ Atletica Follonica, fanno incetta di medaglie: Bianca Ferraro si laurea Campionessa Toscana nella categoria Allieve nei 400 m in 1’02”91 e, nella stessa gara, conquista anche il terzo gradino del podio assoluto.





Alessandro Valvani ritorna all’agonismo dopo un anno e vince il titolo regionale negli 800 m Allievi in 2’04” mentre il compagno di allenamenti Matteo Berardi sigilla quello per la categoria junior sempre negli 800 m.





Ottimo secondo posto tra gli under 23 nei 200 m per Luigi Ramberti e quarto per Lorenzo Marconi negli 800 under 18, siglando anche il proprio personal best.

Nelle categorie promozionali arriva un bel sesto posto nel getto del peso per Francesco Vanni, il dodicesimo negli 800 m per Matteo Ballarini e il decimo per la staffetta 4 X 160 m con Tommaso Stefanini, Dario Marchionni, Ismaele Zucchelli e Samuele Elmi. Esordio per Michele Lai, Riccardo Mattesini e Riccardo Rocchetti che si sono cimentati nei 50 m piani, nei 50 m a ostacoli e negli 800 m.