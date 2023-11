Piccoli scrittori crescono alla BUGIANI di Follonica, Istituto Comprensivo Leopoldo 2 di Lorena

Follonica: Il 16 novembre la scrittrice Paola Zannoner ha inaugurato il Progetto Folmasca, in collaborazione con Allibratori Aps Onlus e le Biblioteche di Follonica, Massa Marittima e Scarlino. L’iniziativa è stata proposta dalla Direttrice della biblioteca, Claudia Mori, alla scuola secondaria di 1 grado Bugiani, che ha aderito con 9 giovani scrittori in erba: Benedetta Bua e Ginevra Ferro (III A); Asia Francardi e Irene Bernardini (III D); Michelle Biondi e Giada Furi (II C); Viola Giovannetti, Diletta Delfina Capaldo, Davide Baldanzi (II D).

I ragazzi, che sono stati selezionati dopo aver mandato la loro motivazione a questa attività in modo totalmente autonomo, parteciperanno a 3 incontri di scrittura creativa con la scrittrice, per poi lavorare a un loro racconto, fase nella quale saranno seguiti online per curare l’editing. Il culmine dell’attività sarà la pubblicazione di una raccolta dei loro pezzi, la sua presentazione alla città e l’incontro con lo scrittore Paolo di Paolo.

La scuola ha colto immediatamente l’occasione di far conoscere il mondo vero della scrittura e della lettura ai ragazzi che si sono mostrati motivati ed interessati. La prof. Parisi, responsabile per la Bugiani di questo progetto, si augura una collaborazione di più ampio respiro con Paola Zannoner e con la Biblioteca della Ghisa, in vista di altre attività interessanti e coinvolgenti che possano dare queste splendide opportunità a tanti alunni della scuola che tanto investe sulla scrittura creativa e che si cimenta in tanti progetti di lettura e scrittura: dalla PAGINA CHE NON C’ERA a IO LEGGO PERCHE’ al CAMPIONATO DI SCRITTURA. Obiettivo della scuola è far sperimentare ai ragazzi il più possibile per una conoscenza di se stessi, delle proprie capacità e di ciò in cui provano soddisfazione per orientarli meglio nel lorofuturo.