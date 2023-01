Attualità Personale e velivoli Us Air Force al 4° stormo dell’aeronautica militare 24 gennaio 2023

Redazione Fino al 10 febbraio prevista un attività addestrativa congiunta anche con Eurofighter Italiani

Grosseto: Dal 23 Gennaio, e fino al 10 febbraio prossimo, una componente composta da velivoli F-16 e personale del 31st Fighter Wing dell'US Air Force di stanza ad Aviano si è rischierata presso il 4° Stormo di Grosseto per prendere parte ad attività di volo addestrativa congiunta con i velivoli Eurofighter italiani. L’attività di volo, che sarà svolta nel rispetto delle regole che disciplinano la Sicurezza del Volo ed adottando tutte le procedure necessarie per minimizzare il più possibile eventuali disagi alla cittadinanza, sarà effettuata principalmente nello spazio aereo di Grosseto e nella zona sovrastante il Mar Tirreno, dal lunedì al venerdì e con orario che potrà protrarsi fino al tardo pomeriggio.

