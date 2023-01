Attualità Per i cento anni di Follonica arrivano tredici nuovi pannelli informativi 26 gennaio 2023

Redazione I pannelli hanno una nuova veste grafica con informazioni semplici, fornite anche tramite i codici Qr, che danno indicazioni utili su aspetti naturalistici e culturali che caratterizzano il territorio

Follonica: Per i cento anni del Comune di Follonica, arrivano in città i nuovi pannelli informativi, un biglietto da visita realizzato con cura anche grazie al contributo di tante cittadine e cittadini. Sedici nuove installazioni destinate all’informazione e all'accoglienza dei visitatori e alla divulgazione della storia della città. I pannelli sono stati realizzati grazie alle tante fotografie messe a disposizione dalla cittadinanza, allo scopo di trasmettere informazioni sulla storia e le tradizioni di Follonica e di illustrare i vari quartieri cittadini. La scelta dei materiali con cui sono stati realizzati i pannelli ha voluto contribuire a migliorare e dare attrattiva al contesto urbano. In questi giorni gli operai del Comune stanno ultimando i lavori di installazione. La sostituzione dei vecchi pannelli danneggiati è avvenuta nell’ambito delle azioni per la valorizzazione e il miglioramento dell'arredo cittadino. Oggi i pannelli hanno una nuova veste grafica, con informazioni semplici fornite anche tramite i codici Qr, che danno indicazioni utili su aspetti naturalistici e culturali che caratterizzano il territorio. Non solo: vengono fornite anche informazioni utili su l'accoglienza alberghiera, sulla ristorazione e sulle attività cittadine, oltre, ovviamente, al contesto culturale. «Con queste nuove installazioni abbiamo voluto dare uno strumento utile ai turisti e ai visitatori – dice l'assessore al turismo Alessandro Ricciuti – I pannelli si trovano nelle bacheche appositamente restaurate, che contenevano i vecchi cartelli. Riportano le informazioni storiche ed ambientali del luogo dove sono collocati, immediatamente fruibili grazie ai codici Qr, e sono arricchiti da foto e cartine che indicano la relativa posizione. Ogni cartello ha fotografie diverse, in base al quartiere al quale è destinato. Ringrazio tutte le cittadine e i cittadini che hanno contribuito al progetto con le loro fotografie». Seguici





