Passalacqua: Scarlino surclassa Atletico Maremma ipotecando la qualificazione

Grosseto: Calcio spettacolo al “Frida Bottinelli Brogelli” per la seconda giornata del girone C della 48° Coppa Bruno Passalacqua. Di fronte lo Scarlino di Telesio opposto all'Atletico Maremma, entrambe appaiate al vertice della classifica. Un confronto molto atteso al cospetto di un grande pubblico di sportivi e appassionati, con due squadre a caccia della qualificazione.



E' venuto fuori un match ad alto livello andato in scena su un terreno ai limiti della praticabilità, ma nonostante ciò lo spettacolo non è mancato con due formazioni che si sono affrontate viso aperto senza particolari tatticismi dove la posta in palio era altissima. Ne è venuta fuori una gara spettacolare, valida tecnicamente dove l'agonismo non si è fatto attendere. Atletico Maremma, una formazione molto giovane con ben nove 2006, molto tecnica di contro lo Scarlino di Telesio brillante protagonista nella gara di esordio.





C'erano tutti i presupposti per uno spettacolo di alto livello e così è stato. Entrambe sono scese in campo con un solo obiettivo, conquistare l'intera posta e staccare il biglietto per la fase finale.

Grande impegno entrambe dove sono emerse non poche individualità. Ne è venuta fuori una autentica battaglia calcistica ma molto corretta.

Grande prestazione di entrambe le formazioni che alla fine ha premiato lo Scarlino che è riuscito ad imporsi, con merito, e staccare il biglietto per la qualificazione.

E' finita 4 a 3, tanti gol, molto belli, pali e traverse non si contano, con due portieri che hanno recitato la loro parte, offrendo un grande spettacolo calcistico.

Pochi minuti e le due squadre sono entrate subito in partita. Atletico Maremma pericoloso con Bernocchi che sfiora al goal al 14' e al 19' colpisce il palo la banda di Bisacco. Ma è lo Scarlino a passare in vantaggio al 24' con il giovanissimo Piazza sfruttando una ripartenza e pochi minuti più tardi al 27' manca il raddoppio con Poli che colpisce il polo e poi al 31' è la traversa a salvare gli ospiti maremmani. Reagisce l'Atletico e con Bertocchi va in gol al 41' e poco dopo al 43' Caminati sferra un gran tiro ma allo scadere nel recupero la banda di Bisacco raddoppia grazie ad un guizzo di Parnisari.





Non cambia la musica nella ripresa e sale in cattedra ancora Piazza che pareggia al 10'. Lo Scarlino ci crede e al 12' passa in vantaggio con Antonini, che dopo aver colpito l'ennesimo legno porta di nuovo in vantaggio lo Scarlino, Grande protagonista Buzzegoli che nega il gol a Bertocchi , ma al 26' Fusini pareggia per l'Atletico. Partita chiusa, tutt'altro , lo Scarlino ci crede e al 26' Felici sfiora il nuovo vantaggio che arriva al 34', con Poli che trova il varco giusto dopo un calcio di punizione e realizza da sottomisura, E' il gol partita, il gol da tre punti per lo Scarlino che nel finale perde l'allenatore cacciato dall'ottimo arbitro, per proteste.

Scarlino verso la qualificazione si impone con merito, ma l'Atletico Maremma non ha demeritato, sulla sua strada ha trovato pali, traverse ed il portiere.





La Coppa Passalacqua torna domani con Venturina-Alberese, inizio ore 21:15.

SCARLINO - ATLETICO MAREMMA 4-3

SCARLINO: Buzzeguli, Venturi (dal 20' del st. Miliani), Dani, Antonini, Cassi, Morabito (dal 23' del st. Felici), Barbosa (dal 20' del st. Pitrini), Sacchelli, Poli, Cioni, Piazza (dal 45' del st. Fortunato). A disposizione: Musetti, Milani, Pietrini, Fortunato, Felici. Allenatore Andrea Telesio.





ATLETICO MAREMMA: Galeazzi, Filiè, (dal 12' del st. Angeli), Solimeno (dal 41' del st. Ferrante), Caminati, Alfano, Lunghi, Bertocchi, Bonucci, Fusini,Vettori, Parnisaari (dal 17' del st. Pennacchi). A disposizione: Acoboeaea, Talenti, Ferrante, Fulda, Sabatini, Rispoli, Pennacchi, Angeli, Sarzilla. Allenatore Fabio Bisacco





ARBITRO: Rocco Introcaso; assistenti Antonio Lorenzo Costantino, Giacomo Ginanneschi della sezione Aia di Grosseto.





RETI: al 24' Piazza, al 41' Bertocchi, al 46' Parnisari. Nella ripresa al 10' Piazza, al 12' Antonini, al 26' Fusini, al 34' Poli.

CALCI D'ANGOLO: 10 a 3 per l'Atletico Maremma

NOTE: ammoniti Dani, Antonini, Poli, Felici, Buzzeguli. Espulso al 52' Telesio.