Parte il Camper della salute e porta servizi e prestazioni nelle frazioni

Venerdì 17 febbraio, alle 9.30, la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa sperimentale finanziata con il progetto regionale “Cantieri della salute”.



Grosseto: Il Camper della salute del Coeso, finanziato dal progetto regionale “Cantieri della salute”, è pronto per partire con il suo viaggio. L’obiettivo è portare, con la collaborazione di Federsanità e del Comitato di partecipazione di Coeso SdS, una serie di servizi e prestazioni nei luoghi più periferici del territorio, per facilitare l’accesso al sistema socio sanitario di tutti i cittadini.

Per presentare il progetto sperimentale, ed illustrare le prime tappe del tour che interesserà alcune frazioni dei comuni di Massa Marittima, Montieri e Scansano, è in programma una conferenza stampa venerdì 17 febbraio, alle 9.30, nella sede del Coeso Società della Salute, in via De’ Calboli 19 a Grosseto.

Saranno presenti l’assessore al Diritto alla salute della Regione Toscana Simone Bezzini, Marcello Giuntini, nella doppia veste di presidente di Coeso SdS e sindaco di Massa Marittima, e i sindaci di Montieri, Nicola Verruzzi, e Scansano, Maria Bice Ginesi, il direttore generale dell’Azienda Usl Toscana sud est Antonio D’Urso, Luca Caterino e Andrea Failli di Federsanità Anci, Francesco Ranghiaschi della cooperativa Sociolab, Maria Platter, coordinatrice del Comitato di partecipazione di Coeso SdS, Stefania Cassani, della cooperativa di comunità “Il Borgo”, e Lara Sani, del circolo Arci “La Brizza”. Parteciperanno anche i consiglieri regionali Donatella Spadi e Andrea Ulmi.