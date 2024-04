Parte con il piede giusto il cammino del Gruppo Crosa Service Follonica Basket

Gruppo Crosa Service Follonica- Past. Caponi Calcinaia: 69-53



Follonica: Prosegue la striscia positiva del Follonica Basket nel campionato di Divisione Regionale 3, dopo aver concluso la prima fase in testa al Girone A, gli azzurri di Vichi e Pietrafesa mantengono il passo anche nel primo incontro della seconda fase, che prevede l'incrocio con le prime 3 del Girone B, al termine del quale la squadra prima classificata otterrà la promozione in DR2.

Gli azzurri partono molto bene, il ritmo della gara è serrato e la produzione di punti va a gonfie vele nonostante i tentativi di pressione piuttosto intensa da parte degli ospiti. Follonica non altrettanto brillante in difesa, con qualche svista di troppo sul lato debole. Il primo quarto si chiude così sul 23-12.

Una gara che sembra pertanto indirizzata fin da subìto nella direzione dei padroni di casa che probabilmente, proprio a causa dell'illusione di poter continuare a "passeggiare" perdono ritmo e brillantezza, mentre, dall'altra parte, i ragazzi di Calcinaia crescono in intensità iniziando a sfruttare quei problemi sul lato debole intravisti nel primo quarto e che ora diventano il grimaldello per gli attacchi ospiti, mentre Follonica, dal lato suo, fa molta più fatica ad andare a segno, riuscendo in ogni caso a prendersi altri 3 punti di vantaggio andando all'intervallo sul 40-23.

Al rientro in campo Calcinaia parte forte con una pressione a tutto campo che Follonica soffre e da cui derivano troppe palle perse e canestri conseguenti che portano ad un mini break di 5-9 per gli ospiti fermati dal time out di Vichi. I consigli del Coach danno i frutti sperati, gli azzurri alzano il livello di attenzione e riprendono il giusto ritmo, riuscendo a recuperare il gap e, pur non senza sofferenze, a chiudere il quarto sul parziale di 17-16.

Nell'ultimo quarto Calcinaia prova ancora il forcing accorciando lo svataggio che scende anche sotto la doppia cifra, ma Follonica, pur con qualche sofferenza, resiste gestendo il vantaggio fino a chiudere il parziale sul 12-11 per il punteggio finale di 69-53. Prossimo appuntamento ancora al Palagolfo sabato 13 alle 21, con il Ficeclum Fucecchio per continuare a inseguire la promozione.

Tabellino: Vichi L. 20, Petri © 6, Francardi 10, Bianchi 10, Pagnini 1, Bartoli 10, Donati 5, Marcocci 5, Angiolini 2, Trafeli, Marchi. All. Giuliano Vichi, Ass. All. Dario Pietrafesa