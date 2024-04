Parcheggi a pagamento: al via gli abbonamenti

Castiglione della Pescaia: Anche per l’anno 2024, l'Amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia ha rinnovato il servizio di abbonamento per il pagamento dei parcheggi nelle aree di sosta custodite e nei parcheggi a parcometro, annuali e stagionali, con tariffe agevolate per residenti e lavoratori sul territorio comunale.

Un servizio pensato per venire incontro alle esigenze non soltanto dei castiglionesi ma in particolare di chi lavora a Castiglione della Pescaia, che avrà modo di trovare parcheggio con maggiore facilità ad un costo molto agevolato.

Gli utenti potranno stipulare abbonamenti giornalieri, settimanali, quindicinali, mensili e semestrali, con le seguenti tariffe:

Residenti e lavoratori nel Comune : € 7,00 giornaliero; € 25,00 settimanale; € 40,00 quindicinale; € 60,00 mensile; € 350,00 semestrale

: € 7,00 giornaliero; € 25,00 settimanale; € 40,00 quindicinale; € 60,00 mensile; € 350,00 semestrale Non residenti: € 12,00 giornaliero, € 40,00 settimanale; € 60 quindicinale; € 120,00 mensile; € 500 semestrale

L'Amministrazione comunale ricorda che sui parcometri è attivo il pagamento con bancomat o carta di credito, oltre ai tradizionali metodi di pagamento in moneta o tramite applicazione scaricabile dal proprio smartphone o tablet.

I Parcheggi con Parcometro, aperti tutto l’anno, nel capoluogo sono ubicati in Piazza Ponte Giorgini, Via Roma, Piazza Pascoli, Piazza Garibaldi.

I Parcheggi con Parcometro, stagionali, sono in Via Della Torre, Via Vittorio Veneto, Viale Tirreno, una porzione di Piazzale Salebro, Località Rocchette, il parcheggio di Via Del Castello e quello di Via Cala Del Pozzo nella frazione di Punta Ala.

Per informazioni e per stipulare la tipologia di abbonamento scelto è possibile rivolgersi all'Ufficio IAT in Piazza Garibaldi oppure utilizzare l'applicazione Easypark e MooneyGo scaricabile da smartphone o tablet. Gli abbonamenti giornalieri possono essere effettuati direttamente dal parcometro.