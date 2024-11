Pallavolo Grosseto vince nel settore giovanile

UNDER 13 GIORGIO PERI GROSSETO

Esordio vincente per la nostra U13 Giorgio Peri Grosseto che batte in trasferta il Volley Cecina Rossa per 2 a 1.

Queste le parole del Coach Elisabetta Alberti “ Le piccoline nel primo set dovevano calibrare la nuova formazione composta da bimbe del 2012 e del 2013 ed il set gli è sfuggito di mano. Nel secondo e nel terzo set si sono organizzate tra di loro esprimendosi bene e si sono aggiudicate la vittoria. Sono bimbe molto unite e si sa, l’unione fa la forza. Avanti così! “ .

Queste le atlete oggi a disposizione di Alberti : Gemma Spernanzoni, Anna Deiana, Elena Gemignani, Giada De Falco, Viola Duchini, Alisa Dafku, Sofia Manaschi e Viola Angeletti.

UNDER 16 LUCA CONSANI GROSSETO

Ultima giornata di andata per il campionato U16, alla nostra Luca Consani riesce il sorpasso alla seconda in classifica, battendo con il punteggio di 3/1 le padrone di casa del Cascina. Partita molto tirata con le Pisane davvero brave in fase difensiva che hanno costretto agli straordinari i nostri attaccanti. Solo il terzo set ha visto un netto dominio di Angeli & compagne. Sofia Seghetta migliore in campo, con una bella prestazione sia in attacco che in seconda linea. Ci godiamo questa seconda posizione e ci prepariamo ad accogliere il Project Livorno, capolista del girone, nel prossimo turno casalingo.

Luca Consani: Matilde Marini, Lisa Sartorio, Emma Rossi, Aurora Fanteria, Giulia Ghita, Matilde Mangani, Clara Balestri, Sofia Seghetta, Marina Pieraccini, Sofia Guidoni, Giulia Angeli, Iris Peotta, Francesca Macchi e Ginevra Consan. Tecnico Rossano Rossi, secondo Federica Brizzi e dirigente Lavinia Poggetti.

UNDER 16 ROSSA CAMPIONATO UISP

Prima di Campionato UISP per la nostra Under 16 Rossa a guida Leonello Corridori e prima vittoria per 3 set a 0 ai danni di Invicta.

A fine gara il nostro Coach ha così sintetizzato la partita: “Abbiamo giocato bene il primo set anche se possiamo fare molto meglio, il secondo e terzo set, abbiamo giocato con troppa sufficienza e perciò commettendo errori gratuiti sia in attacco che in difesa e non mantenendo le posizioni stabilite abbiamo sofferto un pò! L’importante comunque è partire con il piede giusto e quindi brave a tutte le ragazze! Voglio fare un ringraziamento alla Società per la presenza dei nostri massimi Dirigenti alla partita perché questa cosa è stata molto apprezzata sia da noi allenatori che da tutte le ragazze! In questa Società si vive un’aria diversa, non c'è differenza di trattamento tra gruppi amatoriali e federali!”