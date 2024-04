Pallavolo Grosseto, ultima di campionato per l'Under 12

Grosseto: Ieri l’ultima partita di Campionato ha visto impegnata la Pallavolo Grosseto all’Elba. La trasferta più lunga e la squadra con cui avevano perso 3 a 0 all’andata.

La giornata comincia con il sole e fortunatamente il mare è calmo e le bimbe sono gasatissime. Il viaggio passa veloce e finalmente scendono in campo, tese come corde di violino, perdono subito un po’ di punti, come purtroppo è loro solito. Ma ieri era importante, non tanto per il posto in Classifica quanto per il morale, così, punto dopo punto hanno recuperato e vinto il primo set. Nel secondo set iniziano subito con qualche errore ma poi la partita procede di pari passo. Concludono il terzo set giocando più convinte, nonostante i soliti errori di concentrazione. Ma questa partita è nostra, andiamo a pranzo con un bel 3 a 0 in borsa, un ottimo terzo posto in Classifica ed un bel sorriso sulla bocca.







«Dal punto di vista tecnico, arrivate a fine Stagione non posso che ritenermi soddisfatta, le bimbe sono quasi sempre presenti agli allenamenti e stanno crescendo non solo tecnicamente ma anche di testa, ed è quello che ci serve per andare incontro all’agonismo. Certo, di lavoro da fare ne abbiamo parecchio, individuale e globale, ma credo che il prossimo anno daremo del filo da torcere a molte squadre. Bravissime bimbe, soddisfattissima di voi, denti stretti e avanti tutta» è stato questo il commento a fine gara del Mister Samantha Tommasini.