Pallavolo Grosseto, tutti i risultati del weekend

Vince la Serie B Luca Consani. L'Under 13 Luca Consani va in finale territoriale. Vince l'Under 19 Giorgio Peri e la Serie C è salva. A Follonica il Torneo S3.



Grosseto: Vittoria importantissima del team di B2 Luca Consani per 3 a 0 contro la formazione del Magione. La squadra che per l’occasione è scesa in campo (libero Santerini) con il segno del Capitano color nero, per il lutto per la prematura scomparsa di Lucilla, moglie del Mister Luigi Ferraro, che per tanti anni ha allenato la Pallavolo Grosseto.

Le ragazze con questa vittoria allungando a tre le vittorie consecutive e adesso i punti da recuperare sono 4 su Fossato e 5 su Viterbo a quattro giornate dal termine.

La prima frazione rimane in equilibrio solo nei primi punti, poi la difesa grossetana inizia a "raccattare" palloni che vengono ben distribuiti da Poggetti sugli attaccanti che attendono il momento opportuno per chiudere gli scambi. Le umbre non tengono il ritmo e il set termina sul 25 a 20. Nel secondo parziale c'è subito la reazione delle ospiti, che si portano sul 5 a 0 approfittando di un paio di errori delle nostre, mister Rossi blocca tutto e chiede tempo per chiarire le idee alle giocatrici. La reazione è da manuale e il parziale negativo viene ribaltato, non commettendo più errori fino alla fine del set che si chiude sul 25 a 17. Il terzo set vede il Luca Consani portarsi avanti e amministrare il vantaggio fino alla fine chiudendo sul 25 a 22. "Dire che siamo felici è poco, contro un avversario superiore a noi che occupa la quarta posizione in Classifica era dura, lo sapevamo, ma siamo in un momento di fiducia, in cui il nostro tasso tecnico è salito notevolmente, dal punto di vista fisico siamo veramente una spanna sopra le altre formazioni e alla lunga questo ci comporta ad essere più lucide nei momenti topici della gara. Ancora una volta è stata una prestazione corale, Poggetti ha sapientemente distribuito il gioco, cambiando più volte il modo di giocare, Santerini e Tocci hanno fatto la solita grande prestazione in difesa e ricezione, Biagioli ha gestito con grande maturità chiudendo con 15 punti, bene anche Bacci e ancora una volta D'Erasmo ha attaccato con percentuali superiori al 60%, infine Massari conferma la buona prestazione delle ultime gare. Voglio spendere una parola per chi non è sceso in campo, ma che ci sta dando un gran supporto negli allenamenti permettendo al gruppo di mantenere sempre livelli molto alti di lavoro e sempre pronte a dare una mano qualora ce ne fosse bisogno. Ora ci godiamo questa pausa che ci vedrà comunque lavorare senza sosta e pronti per preparare la trasferta a Trestina." Queste le parole di mister Rossi.



Luca Consani: Poggetti in diagonale con Massari, Bacci e D'Erasmo centrali, Biagioli e Tocci bande, Santerini libero, a disposizione Milani, Colucci, Miceli, Paoli e Bertelli.





TORNEO S3 A FOLLONICA

Oggi il settore S3 di I° e II° livello è sceso in campo in casa della Pallavolo Follonica con i numeri barrati di nero, in segno di lutto, per la prematura scomparsa della moglie del Mister Luigi Ferraro, Lucilla.

Una giornata intera di gioco, dalla mattina a metà pomeriggio. Le atlete hanno dato del loro meglio ed è stata una giornata di divertimento per tutti. Al Torneo erano presenti, oltre alla Società ospitante, la Virtus Maremma, il Donoratico e il Massa Marittima.

Un ringraziamento ai tecnici: Samantha Tommasini, Simona Faragli e Silvia Rustighi e alla nostra instancabile Dirigente Monica Panerati. Un grazie anche ai genitori che hanno tifato.





U 13 LUCA CONSANI VA IN FINALE TERRITORIALE

Semifinale Territoriale Campionato U13: Vbc calci 1- Luca Consani Grosseto 2.

È finale. Partita bellissima giocata contro un'ottima formazione. Il set ceduto alle avversarie è stato concesso già a risultato acquisito, con il passaggio alla finale già in tasca. Coach Ilaria Colella non nasconde la propria soddisfazione: "Partita perfetta. Siamo entrate in campo agguerrite e concentrate con la consapevolezza di trovarsi davanti un avversario ostico. Abbiamo giocato senza paura e con la giusta spavalderia di chi è consapevole dei propri mezzi. Perfette in ogni fondamentale. L' aver studiato l'avversario e preparato la partita su di esso anche questo ha fatto la differenza. Oggi ho visto finalmente 10 Leonesse oggi ho visto finalmente una Squadra a mia immagine e somiglianza"

E finale sia contro quel "solito" New volley Project Livorno che in semifinale ha dovuto faticare non poco per regolare una nostra vecchio conoscenza, il Volley Rosignano.

Le convocate U13: Clara Balestri, Ginevra Consani, Aurora Fanteria, Sofia Guidoni, Giulia Ghita, Matilde Mangani, Matilde Marini, Iris Peotta, Marina Pieraccini e Cloe Tinti. Dirigente Francesca Chelli.





U 19 GIORGIO PERI VINCE PER 3 A 1 CONTRO IL DREAM PISA

Coppa Basso Tirreno U19. Seconda uscita nel Torneo per le ragazze targate Giorgio Peri e seconda vittoria per 3 a 1. La partita ha visto i parziali dei quattro set mantenersi sempre in sostanziale equilibrio e, probabilmente, la differenza è stata determinata dalla maggior concentrazione e la voglia di vincere delle nostre ragazze con cui hanno piegato una delle dirette concorrente per la vittoria finale.

Coach Spina, ha voluto dare spazio a tutte le convocate che lo hanno corrisposto con una bella prestazione un po’ in tutti i reparti. Benissimo così. Brave Ragazze.





SERIE C GIORGIO PERI FINISCE IL CAMPIONATO CON UNA MERITATISSIMA SALVEZZA

Campionato Serie C: Pallavolo Cascina 3 - Giorgio Peri Grosseto 0.

La Giorgio Peri Grosseto si congeda dal Campionato di Serie C con una bella prestazione, nonostante la sconfitta, contro la seconda Forza del Torneo. La partita, che ha visto il bel debutto come libero della giovanissima 2007 Matilde Bronchini, è stata molto divertente, giocata a viso aperto dalle nostre ragazze che sono riuscite, spesso, a mettere in seria difficoltà le forti avversarie, " rischiando" per un non nulla, di aggiudicarsi il primo set.

Le ragazze ed il Tecnico salutano tutte le persone che a vario titolo le hanno seguite e supportate sempre con passione ed anche noi naturalmente ci uniamo a loro e ricambiamo di cuore ringraziando tutti, giocatrici, allenatore e dirigenti per tutto quello espresso in questa stagione.