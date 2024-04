Pallavolo, domenica di tornei per le giovani atlete grossetane

Grosseto: Un altro pomeriggio di assoluto divertimento e tanta Pallavolo per le piccole atlete del settore S3 impegnate nella quarta edizione del Trofeo Città di Grosseto.



L’iniziativa era riservata alla categoria White di Simona Faragli e Tony Castellano e di I° livello gestite da Vanessa Potenti e Ilaria Fallani.

Impeccabile, come sempre, lo staff nell'organizzazione e nello svolgimento dell'evento.

Tantissimo il pubblico sugli spalti del PalAzzurri ad applaudire le numerose mini-atlete che si sono date battaglia in gare sia a tempo che su due set con punteggio a 15. Ovviamente nella pausa di metà pomeriggio non poteva mancare la classica merenda offerta dalla Società.





Un ringraziamento va ai Tecnici, Simona Faragli, Tony Castellano, Vanessa Potenti e Ilaria Fallani, poi un plauso alle ragazze della uisp U14 Sofia Piccinelli e Alisa Hyseni coordinate dal loro Coach Fabio Sembiante per l'arbitraggio, ed infine ma non per importanza, la grandissima Samantha Tommasini che ha gestito l'evento in modo impeccabile.

Altra giornata quella di ieri (Torneo a Vicarello) di divertimento ed esperienza per il gruppo S3 (2012/2013) gestito da Francesca Bacci e Beatrice Luperini che ad ogni Torneo vedono dei grandi miglioramenti delle proprie bimbe. Adesso per questi ultimi due mesi massimo impegno in Palestra per prepararsi ancora meglio per altre iniziative.

Forza Pallavolo Grosseto.