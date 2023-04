Pallacanestro, la Promozione vince a Castelfiorentino

Grosseto: Bella ed importante vittoria della Promozione in quel di Castelfiorentino.



Bella perché sono stati 4 frazioni intense e tirate ma sempre condotti con autorevolezza dai nostri, l’inizio è scintillante, la squadra si muove che è un piacere, tanto che Casanova, Conti, Malentacchi e Terrosi infilano consecutivamente la bellezza di 6 triple, annichilendo gli avversari ed il pubblico presente. Il primo quarto si conclude già con un differenziale di punteggio a nostro vantaggio che in pratica sarà conservato fino alla fine. Il resto della partita, gestito ottimamente dalla panchina, ha visto i nostri ragazzi controbattere al meglio i vari tentativi di rimonta dei locali, continuando con buone percentuali realizzative e fornendo un’ottima prova sul piano difensivo che ci a visto prevalere pure ai rimbalzi.

Vittoria importante perché ci da quella consapevolezza che il lavoro svolto in palestra sta dando i suoi frutti, dimostrando che questa squadra potrà presto ambire a qualcosa di più importante, magari già dalla prossima stagione. Prossimo appuntamento Sabato 22 aprile ore 20:00 dove al palaAustria ospiteremo Certaldo, ultima partita casalinga di questa fase finale del campionato 2022-2023, occasione giusta per un saluto alla squadra e per cui attendiamo il pubblico delle grandi occasioni.

Castelfiorentino - PGR Team 90: 54-68

Parziali: 12/20 - 16/17 - 14/16 - 12/15



Formazione: Barabesi (5), Conti (7), Erman, Malentacchi (10), Perfetti (4), Ciacci (7), Zucchini, Terrosi (10), Casanova (12), Franzese (10).

Coach: Manganelli-Terrosi.