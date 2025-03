PalaAzzurri gremito per il Trofeo 'Città di Grosseto': trionfa Pallavolo Grosseto

Grosseto: Ieri mattina il PalaAzzurri ha ospitato la seconda edizione del Torneo "Trofeo Città di Grosseto” dedicato alle categorie giovanili S3 di II° livello.

All’iniziativa che ha ottenuto il tutto esaurito hanno partecipato le Società Virtus Maremma, Ney Volley 2019, Pallavolo Follonica e Gao Brinella Orbetello oltre a Pallavolo Grosseto con parte delle nostre squadre seguite dai nostri Tecnici. La vittoria del Torneo è andata a Pallavolo Grosseto con la squadra del Tecnico Federica Brizzi composta da Anja Sijoni, Bianca Bartolini, katherine Luzzi e Camilla Sabbatini. Ottima la prestazione anche della seconda classificata la Virtus Maremma.

Spalti gremiti, tifo da Stadio e la presenza dell’Assessore allo sport l’Onorevole Fabrizio Rossi che, oltre a premiare le bimbe, ha visitato insieme alla stampa la nostra foresteria sportiva, tutto questo ha permesso di passare una mattina divertente e competitiva fino alla conquista del Trofeo per la squadra di Federica Brizzi.

Pallavolo Grosseto ringrazia tutte le Società che hanno partecipato al Torneo: Pallavolo Follonica, Gao Brinella Orbetello, NewVolley Pallavolo San Vincenzo e Virtus Maremma Volley ASD, tutti i suoi collaboratori per l'eccezionale organizzazione e disponibilità ed in particolar modo le Super Direttrici di Gara, Sofia Ponticelli, Maria Vittoria Vegni, Alice Tortelli, Marta ed Elena Torriti, Anna Deiana, Sabrina Delli Castelli, Noemi Goracci, Greta Simone, Giulia Sansone e ancora, la nostra reponsabile del settore S3 Elisabetta Alberti con i Tecnici Federica Brizzi, Samantha Tommasini, Simona Faragli e Caterina Martini ed infine, ma non per importanza il nostro Vito e lo speaker Livio.

Appuntamento adesso alla prossima edizione!

(foto Luca Sansone photo)

