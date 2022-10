Oggi al via “Sport nei Parchi”, con “Urban sport activity e weekend”.

Ideato da Sport e Salute spa, la società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita, in collaborazione con Anci (Associazione nazionale comuni italiani) arriva anche a Grosseto con “Urban sport activity e weekend”.



Grosseto: Si è svolta oggi alla presenza di Stefano Tilli la giornata dedicata al progetto per un nuovo modello di fruizione dei parchi dove svolgere attività sportiva gratuita durante i fine settimana. L’ex velocista italiano e campione europeo a Budapest nei 60 metri piani indoor sarà la voce del progetto Sport e Salute al quale ha aderito anche il comune di Grosseto, tramite l'assessorato allo sport.

"Oggi sono stato al parco di via Giotto, - scrive nella bacheca FB il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna - per condividere un nuovo importante traguardo nel nostro percorso di inclusione sportiva per tutto il territorio. Questa importante idea di Sport e Salute è stata resa possibile della grande collaborazione dimostrata fin dall’inizio da ANCI Toscana con la quale hanno iniziato una grande partnership che ha permesso di valorizzare il territorio e mettere in risalto le nostre possibilità sportive".

"Questo autunno, - prosegue il sindaco di Grosseto - stiamo vedendo una città ricca di iniziative sportive che ben si sposano con il nostro territorio caratterizzato da grandi spazi verdi in cui riunirsi e condividere questa passione sia per i grandi che per i più piccoli. Le qualità che il nostro territorio può offrire sono infinite, non solo dal punto di vista paesaggistico e rurale, ma soprattutto dal punto di vista dello sviluppo sportivo. Noi viviamo in un territorio conforme a tutte quelle che sono le peculiarità e le prerogative atte a far sì che, in qualunque momento dell’anno, possa ospitare gli sportivi a praticare qualsiasi tipo di attività.

In questi anni il nostro impegno nei confronti dell’attività sportiva sta crescendo sempre più sia dal punto di vista delle strutture sportive sia dal punto di vista della pratica sportiva all’aperto, aumentando del 71%, a tal proposito, le piste ciclopedonali. Proprio in questi giorni, infatti, Grosseto è anche fiera di essersi candidata come Capitale Europea dello Sport 2024, esprimendo così la grande importanza dello sport e diventando protagonista di un’avventura che si spera possa essere più ricca e intensa possibile. Questo magnifico progetto ha tutte le caratteristiche per creare una realtà dedicata a tutti coloro che vogliono praticare attività sportive, mettendo a disposizione gli strumenti adeguati e professionali per poter essere in grado di migliorarsi anche all’aperto. Ringrazio davvero gli amici di Sport e Salute e ANCI perché ideare e mettere appunto questo progetto significa dedicare la giusta importanza e la serietà che l’attività sportiva merita", conclude Vivarelli Colonna.

Alla manifestazione, oltre il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e al testimonial Stefano Tilli, erano presenti, l'On.le Fabrizio Rossi, vicesindaco e assessore allo sport del comune di Grosseto, il segretario di Sport e Salute Toscana, Alessandro Viti, e la coordinatrice tecnica del Parco Ilaria Landi.

Foto da FB, vicesindaco Fabrizio Rossi