Attualità Nuovo Cinema Tirreno: in sala “Quattro figlie” e “Inside Out 2” 11 luglio 2024

11 luglio 2024 205

205 Stampa

Redazione

Doppia proiezione alla sala polifunzionale di Borgo Carige. Ecco tutti gli orari

Capalbio: Al Nuovo Cinema Tirreno di Borgo Carige arriva “Quattro figlie” di Kaouther Ben Hania e si conferma “Inside Out 2”. Il primo sarà trasmesso venerdì 12 alle ore 19.30 e domenica 14 luglio alle ore 20.30; il secondo, invece, ci sarà il 12 alle 21.30, il 13 alle 18.30 e il 14 luglio alle ore 18.30. “Quattro figlie”. Vincitore de l'Œil d'or a Cannes 2023 e candidato agli Oscar 2024, l’ultimo film della regista tunisina Kaouther Ben Hania racconta la storia (vera) di Olfa Hamroun e delle sue quattro figlie, due delle quali nel 2016 fuggirono adolescenti per unirsi all’Isis. Per sollevare il velo sulla vicenda e rievocare i fatti che portarono alla fuga e alla radicalizzazione delle due ragazze, nel difficile tentativo di arrivare a comprenderne meglio le ragioni, la regista ha dato vita ad un insolito ibrido tra documentario e film di finzione, in cui attrici professioniste interagiscono con i personaggi “reali”. “Inside out 2”. Nove anni dopo il primo capitolo, che conquistò ed emozionò il pubblico di tutte le età, il sequel animato esplora nuove dinamiche emotive nella mente della ormai adolescente Riley. Siamo sempre nel quartier generale delle emozioni, dove vecchie conoscenze e nuovi arrivati affrontano le sfide della pubertà! Se Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto avevano gestito con successo le emozioni di Riley, Ansia, Invidia, Imbarazzo ed Ennui (doppiate da Pilar Fogliati, Marta Filippi, Federico Cesari e Deva Cassel) stravolgono ogni equilibrio creando situazioni comiche e profonde che riflettono le sfide della crescita. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Nuovo Cinema Tirreno: in sala “Quattro figlie” e “Inside Out 2” Nuovo Cinema Tirreno: in sala “Quattro figlie” e “Inside Out 2” 2024-07-11T15:30:00+02:00 280 it Nuovo Cinema Tirreno: in sala “Quattro figlie” e “Inside Out 2” PT1M /media/images/Nuovo-cinema-Tirreno.jpg /media/images/thumbs/x600-Nuovo-cinema-Tirreno.jpg Maremma News Capalbio, Thu, 11 Jul 2024 15:30:00 GMT