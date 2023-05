Nuovi successi per i Lolli, duo artistico formato da Matteo Buselli e Alessandro Pepe

Grosseto: Nuovi successi per i Lolli, il duo artistico formato dai giovanissimi Matteo Buselli e Alessandro Pepe, protagonisti di recente anche del fortunato format televisivo in onda sul Nove “Don’t forget the Lyrics! Stai sul pezzo” condotto da Gabriele Corsi, personaggio molto amato dal pubblico italiano e impegnato proprio negli scorsi giorni con l’Eurovision Song Contest al fianco della regina dei talent dedicati ai giovani, Mara Maionchi.





I Lolli, amici da sempre e allievi in Accademia di recitazione nello stesso corso, seguiti tra l'altro dall’attrice Fioretta Mari, dopo aver consolidato il loro sodalizio artistico con l’inizio della loro trasmissione radiofonica in onda il Giovedì su Radio 675 dall’Ottobre 2021, continuano imperterriti a farsi strada aggiudicandosi interesse e nuovi ingaggi. Già prima di partecipare al game show di Corsi, dove Matteo si è piazzato al 2° Posto nella Puntata del Torneo dei Campioni vincendo 10.000 euro aiutato in maniera esilarante dal compagno di avventure Alessandro, li avevamo visti alle prese con la conduzione della storica kermesse musicale “Il Cantagiro” al fianco di Cristiana Ciacci, figlia del rockers italiano per eccellenza: Little Tony.





Matteo e Alessandro sono un duo molto poliedrico, passano dallo speakeraggio alla conduzione televisiva, imitano, cantano, recitano e cercano di pubblicare contenuti originali per i social e i loro seguaci, pur non essendo molto tecnologici e affini al 100% a questo mondo, definendosi “Young Boomer” in poche parole “Giovani Vecchi”. Attualmente sono impegnati nella co-conduzione del format tv in onda su Sky ch.229 “ Nokep Generation” di NokepTv, in diretta dai più bei centri commerciali italiani. La conduzione del programma è affidata alle gemelle più famose della tv, Le Donatella e alla giovane influencer Samara Tramontana.





Il programma è una vetrina per artisti emergenti che da la possibilità ad un vincitore di avere una produzione discografica con Saifam Music distribuita da Sony Music Italia. Grazie al manager e talent scouter Cristian Gallana, i Lolli hanno ricevuto uno spazio tutto loro all’interno del programma dove tra battute e imitazioni, regalano al numeroso pubblico in sala gli esclusivi gadget NokepTv che al fianco di 3 conduttrici così giovani e simpatiche, l’atmosfera finale risulta magica. Il 5,6 e 7 Maggio, invece, sono stati tra i protagonisti del FestivAle 2023, festival del cinema resiliente tenutosi a Cecina (LI) presso il cinema multisala Tirreno. Già lo scorso anno si erano occupati delle interviste e del backstage, incontrando nomi di spicco come Paolo Ruffini, Francesco Salvi, Graziano Salvadori, Luciano Tovoli e molti altri. Quest’anno, invece, gli è stata affidata la conduzione dell’intero festival e si sono occupati delle interviste agli ospiti per i microfoni di Radio 675 e le telecamere di Toscana Live, media partner ufficiali dell’evento. Anche in questa edizione sono molteplici le personalità che hanno preso parte al festival, tra i molti risaltano l’attore internazionale Franco Nero, il giovane rapper e attore Leon Faun, il regista Davide Ferrario con il documentario dedicato alla memoria di Umberto Eco con l’attrice Zoe Tavarelli e molti altri. Il FestivAle è organizzato dal comune di Cecina in collaborazione con l’Associazione benefica “Sui passi di Ale”, che ormai da più di 10 anni con amore e dedizione, raccolgono fondi per la ricerca del neuroblastoma, terribile tumore pediatrico di cui era affetto Alessandro Cavallini, il ragazzo a cui è dedicato l’evento. I Lolli ringraziano Giovanni, Andrea, Antonio e Rita, la splendida famiglia di Alessandro, che da 5 anni a questa parte hanno sempre tenuto che il duo fosse presente. “Resilienza è un termine importante, è il fulcro di questo magnifico festival, e troviamo che la famiglia Cavallini sia la resilienza in persona”.





I Lolli vi aspettano tutti i Giovedì dalle 18 alle 20 su Radio 675