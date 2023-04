Attualità Nuovi infissi per la scuola dell’infanzia di Borgo Carige 27 aprile 2023

Redazione Le operazioni, finanziate dal Ministero dell’Ambiente, hanno avuto un costo complessivo di 75mila euro

Capalbio: Sono terminate le operazioni di sostituzione degli infissi della scuola dell’infanzia di Borgo Carige. “Investire nella modernizzazione delle infrastrutture del territorio - commentano il sindaco Gianfranco Chelini e l’assessore con delega alla Scuola, Patrizia Puccini - è un atto doveroso. Grazie ai fondi messi a disposizione dal Ministero e grazie al grande lavoro degli uffici che hanno reperito il finanziamento, riconsegniamo alle nuove generazioni capalbiesi un ambiente più accogliente ed efficiente per la crescita e la formazione”. L’intervento ha avuto un costo di oltre 75mila euro ed è stato finanziato dal bando del Ministero dell’Ambiente per la sostenibilità e l’efficienza energetica dei Comuni. Nelle prossime settimane, grazie ai finanziamenti ottenuti dal Ministro che ammontano alla cifra complessiva di 225mila euro, saranno svolte le operazioni di relamping e installati i pannelli fotovoltaici nella sede comunale di Capalbio, nella scuola elementare di Capalbio Scalo e nella scuola dell’infanzia di Borgo Carige. “La nostra amministrazione – commenta l’assessore con delega ai Lavori pubblici, Marzia Stefani – prosegue nella sua politica di ammodernamento delle infrastrutture e di valorizzazione del territorio, prestando massima attenzione alla questione ambientale”.

