Nuova Consulta per la disabilità, presidente è Valentina Corsetti

Grosseto: Il nuovo presidente della Consulta per la disabilità del Comune di Grosseto è Valentina Corsetti. Ad accoglierla in Comune, in questo nuovo percorso, il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore al Sociale Sara Minozzi.



“Sono onorata del nuovo incarico come presidente della Consulta della disabilità del Comune di Grosseto – spiega Corsetti -. Alla Consulta dedicherò ogni energia per promuovere e stimolare tutte le iniziative volte al miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità, garantendone il rispetto dei diritti e della dignità al fine dell’integrazione nel tessuto sociale. Confido in una fattiva collaborazione con l’Amministrazione comunale, con il Garante e l’Assessore alle politiche sociali, questo è il nostro obiettivo. Ringrazio per il lavoro svolto Luciana Pericci, precedente presidente, e auguro buon lavoro a tutti i membri della Consulta”.

“Continuiamo sulla strada della partecipazione attiva delle associazioni ai lavori dell'Amministrazione comunale in questo caso con particolare attenzione ai disabili e alle loro famiglie – conclude Minozzi –. Auguro al presidente Valentina Corsetti e a tutta la nuova Consulta un buon lavoro, certa che non mancheranno le occasioni per mettere in atto importanti progetti e iniziative condivise dalla città su temi che hanno tutte le nostre attenzioni”.

Per contattare la Consulta è possibile scrivere a consultadisabilita@comune.grosseto.it.