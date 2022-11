Nuova attività. A Follonica inaugura Haus

Follonica: Apre una nuova attività a Follonica in Via Parri 8. Sabato 5 e domenica 6 novembre inaugura Haus.

A dare la notizia è uno dei tre soci, Paolo Biagiotti, già titolare di Zero Distanze presso la Marina di Scarlino.

«Siamo felici di questo progetto - dice - che purtroppo ha subito un po’ di ritardo sulla tabella di marcia, ma ora è tutto pronto. Haus sarà un ristorante con cucina altoatesina accompagnata da Birra Forst e pizzeria pensata un po’ a modo nostro. Dai materiali di realizzo a buona parte dei prodotti utilizzati in cucina, la provenienza è sudtirolese, inusuale come cucina a 50 metri dal mare, ma proprio per questo potrebbe fare la differenza».

Inusuale anche l'inaugurazione che sarà in due giorni, sabato e domenica dalle 17:00 alle 20:30/21:00. Nella serata di sabato sarà presente una band direttamente dal tirolo.

Il locale aprirà poi giovedì, e rimarrà aperto ogni sera tranne il mercoledì, mentre la domenica sarà aperto a pranzo.