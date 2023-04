Nuoto Grosseto, buoni risultati in campo nazionale

Grosseto: In questi giorni si è conclusa la fase invernale per l' anno agonistico della ASD Nuoto Grosseto, il cui bilancio sportivo è stato oltremodo soddisfacente. Dal 31 marzo al 5 aprile presso lo stadio del Nuoto di Riccione si sono svolti i Criteria Nazionali Giovanili (ex campionati Italiani di categoria) dove la Nuoto Grosseto, che si allena nella piscina comunale di Via Lago di Varano, è stata rappresentata da ben quattro atleti, due maschi e due femmine, ottenendo ottimi risultati.

Per il settore femminile prestazione di alto livello per Alice Paioletti che conquista ben due medaglie, argento nei 200 metri misti e bronzo nei 200 metri dorso, ottenendo in tutte le gare dove ha partecipato degli ottimi riscontri cronometrici che la portano ai vertici del nuoto italiano della sua categoria (anno 2010). Ottima prova anche per l' altra rappresentante femminile, Matilde Giovi, che nei suoi 100 metri e 200 metri dorso conferma i suoi tempi e scala le classifiche italiane della sua categoria (anno 2009).

Per il settore maschile i partecipanti erano Michele Dambra (anno 2006) e Giacomo Pietrini, che nelle rispettive gare, 400 metri e 1500 metri stile libero per Dambra e 200 metri Farfalla per Pietrini, si confermano sui loro tempi migliori stagionali. Da sottolineare per Pietrini, tesserato Olimpic Nuoto Napoli, grazie ai risultati stagionali conseguiti, la partecipazione al Campionato Italiano Assoluto UnipolSai allo stadio del Nuoto di Riccione, dove il 13 aprile nuota in vasca olimpionica i suoi 200 farfalla lottando contro l'eccellenza del nuoto Italiano, chiudendo con il suo tempo personale stagionale.

Il gruppo Categoria, allenato dai tecnici Alessandro Varani e Alessandro Del Bottegone, composto da circa 25 atleti, proseguirà adesso con la preparazione in vista dei prossimi eventi di livello regionale e nazionale fino alla fine della stagione che si concluderà la fine di luglio.