Note di Successo: La 5A del Musicale Bianciardi vince concorso "DOve FAre SOLo LA MIa muSIca"

Grosseto: La classe 5°A ad indirizzo musicale del Liceo Luciano Bianciardi ha conquistato il primo posto al concorso "DOVE FAre SOLo LA Mia muSIca", promosso dal prestigioso Saint Louis College of Music in collaborazione con la Rome University of Fine Arts (RUFA).

Il concorso prevedeva la sonorizzazione di video e cortometraggi realizzati dagli studenti del corso di Computer Animation e Visual FX della RUFA. Gli studenti del Liceo Musicale hanno lavorato su progetti concreti, componendo colonne sonore originali per i video. In particolare, hanno sonorizzato "Metro Joy Stealer", un corto animato prodotto da un'allieva RUFA.

L'iniziativa ha offerto agli studenti un percorso formativo unico nel suo genere, con incontri pratici presso i laboratori del Polo Bianciardi e gli studi di registrazione del Saint Louis College of Music. Durante le ore di tecnologie musicali, coordinate dal professore Lorenzo Pezzella, gli alunni hanno appreso tecniche e metodologie proprie della musica per il cinema, la pubblicità ei videogiochi.

Il percorso ha previsto anche la collaborazione di specialisti del settore, come il docente e compositore di musica applicata alle immagini Giuseppe Samaritano e Claudia Gregori, responsabile orientamento e PCTO per il Saint Louis College of Music. Grazie alla loro guida, gli studenti hanno approfondito le competenze specifiche nella scrittura musicale per immagini, nell'uso di software dedicati e nella gestione della sincronizzazione audiovisiva.

La collaborazione con il Saint Louis College of Music e la RUFA si conferma un esempio virtuoso di come la scuola possa aprirsi al mondo delle professioni creative, offrendo agli studenti opportunità concrete di crescita e orientamento.

Come sottolinea il prof. Pezzella, responsabile del Progetto: "Questa esperienza ha rappresentato per i nostri studenti un'occasione straordinaria per sperimentare in prima persona le dinamiche della produzione musicale applicata e per confrontarsi con professionisti del settore. Siamo orgogliosi di aver partecipato a questo progetto e di aver visto i nostri studenti eccellere".

La realizzazione del video sarà presentata con proiezione presso l'Auditorium Parco della Musica di Roma "Ennio Morricone" durante il prestigioso concerto di composizione e musica applicata "INK".