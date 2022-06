"Note al Chiaro di Luna", musica e letteratura nella Casa Rossa Ximenes

Castiglione della Pescaia: "Note al Chiaro di Luna" torna quest’estate per la sua seconda edizione. La Rassegna, che ha come scopo primario quello di permettere a giovani musicisti di esibirsi davanti ad un pubblico e di prendere confidenza con il mondo professionale, unisce al potere della musica quello della parola.

Ogni martedì del mese, a partire dal 5 luglio fino al 30 agosto, nella suggestiva cornice della Casa Rossa Ximenes a Castiglione della Pescaia, avrà luogo un dialogo tra note musicali e parole.

Se nella prima edizione di Note al Chiaro di Luna era stata raccontata la città di Castiglione della Pescaia, con i suoi abitanti e artisti, quest’anno l’attenzione è rivolta alla narrazione della storia della letteratura, nazionale e internazionale, attraverso il ritratto dei suoi protagonisti: Pasolini, Calvino, Tabucchi, Fenoglio, fino ad arrivare a Joyce ed Hugo.

Ad aprire la Rassegna, martedì 5 luglio, alle ore 21, Sergio Costa (pianoforte), Emanuele Brilli (violino), Matilde Michelozzi (violoncello), con il Trio Sheliak.





La formazione nasce nel 2019 all’interno delle aule della Scuola di Musica di Fiesole.

Vincitore della selezione per lo Stauffer Artist Diploma nel 2021, il Trio inizia a studiare con il Quartetto di Cremona ed entra a far parte, nello stesso anno, della rete della Dimore del Quartetto.

I giovani musicisti sono inoltre tra i dodici vincitori di Attraverso i suoni, il progetto musicale ideato da A.Gi.Mus (sezioni di Grosseto, Firenze e Arezzo) insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e promosso grazie al dialogo con le realtà istituzionali provenienti dai territori coinvolti, tra cui il Comune di Grosseto e Castiglione della Pescaia.

Oltre ad Attraverso i suoni, il Trio Sheliak è vincitore di numerosi concorsi nazionali ed internazionali.

Per la serata del 5 luglio, dedicata alla figura dello scrittore e giornalista Luciano Bianciardi, i giovani artisti si confronteranno con un programma interamente dedicato a Beethoven e Ravel, dando così inizio a Note al Chiaro di Luna.

«Toniamo con piacere alla Casa Rossa Ximenes per la seconda edizione di Note al Chiaro di Luna – dichiara Gloria Mazzi, Presidente A.Gi.Mus Grosseto – si tratta di una location meravigliosa del territorio Maremmano, estremamente suggestiva, ed è per noi una grande soddisfazione riuscire a dare questa opportunità ai giovani artisti che andranno lì ad esibirsi. La rassegna permetterà al pubblico di conoscere il percorso di questi musicisti, il loro lavoro e le loro proposte musicali».

Ingresso libero.

In caso di maltempo il concerto - se non è previsto il pianoforte - si svolgerà nella Casa Rossa, in caso contrario avrà luogo nella Sala Consiliare "Gabriella Lorenzoni", ingresso Via IV Novembre, Castiglione della Pescaia.

Per info: agimus.grosseto@agimus.it - iat@comune.castiglionedellapescaia.gr.it - casa.ximenes@comune.castiglionedellapescaia.gr.it

Tel. 0564 927244