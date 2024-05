Nomination "Non ci resta che ridere" 2023-24

Grosseto: E' in dirittura di arrivo la XIV^ edizione di "Non ci resta che ridere", il festival di teatro tragicomico della città di Grosseto, coorganizzato da FITA-Grosseto e Comune di Grosseto, con il sostegno di Banca Tema e la direzione artistica di Fabio Cicaloni.

La giuria ha lavorato in questi giorni per esprimere le sue preferenze e il 12 maggio prossimo saranno assegnati i premi ai migliori attori, al miglior regista e al miglior spettacolo. Anche il pubblico è stato chiamato a votare, ovvero un campione, scelto tra gli abbonati, ha votato per lo spettacolo che il pubblico ha più gradito. In occasione della premiazione, che si svolgerà intorno alle 18,50 di domenica 12 maggio agli Industri, sarà assegnato anche il premio speciale per il miglior attore under 40 intitolato all'attore Gianluca Guelfi, scomparso prematuramente.



4 gli spettacoli in gara sui 6 spettacoli della stagione. Un gioco, come ci tiene a precisare il direttore artistico, non una vera competizione. Per tutti gli artisti è un momento in cui le compagnie del territorio hanno modo di confrontarsi e proporre al pubblico il loro lavoro, impegno e passione.

Ecco dunque le nomination del festival decretate dalla giuria:

Miglior attore protagonista

Ernesto Picolli - Cose Turche (Il Teatraccio)

Giacomo Moscato - 47 morto che parla (Ridi Pagliaccio)

Roberto Alessi - Fumo negli occhi (Ripartiamo da qui)

Migliore attrice protagonista

Maria De Michele - Cose Turche (Il Teatraccio)

Rosa Ascione - Cose Turche (Il Teatraccio)

Simona Bandettini - Tango, monsieur (Su il sipario)

Miglior attore caratterista

Mauro Rosati - Tango, monsieur (Su il sipario)

Filippo Bonifazi - 47 morto che parla (Ridi Pagliaccio)

Vincenzo Palmucci - Fumo negli occhi (Ripartiamo da qui)

Migliore attrice caratterista

Virginia Corongiu - Cose Turche (Il Teatraccio)

Elisabetta Loppo - Fumo negli occhi (Ripartiamo da qui)

Tiziana Stanganini - Fumo negli occhi (Ripartiamo da qui)

Miglior regia

Claudio Matta per Cose Turche (Il Teatraccio)

Giacomo Moscato per 47 morto che parla (Ridi Pagliaccio)

Nicoletta Terzano per Tango, monsieur (Su il sipario)

Miglior spettacolo

Cose Turche (Il Teatraccio)

47 morto che parla (Ridi Pagliaccio)

Tango, monsieur (Su il sipario)

Miglior under 40

Filippo Bonifazi - 47 morto che parla (Ridi Pagliaccio)

Alessandra Pannini - 47 morto che parla (Ridi Pagliaccio)

Giuseppe Davitti - Tango, monsieur (Su il sipario)

Per assistere alla premiazione, sarà possibile arrivare in teatro alle 17 e godersi lo spassosissimo spettacolo "Shakespeare a 5" dei Teatranti di Fabio Cicaloni. Al termine, intorno alle 18,50, si svolgerà la premiazione. La prevendita per l'ultimo spettacolo è iniziata presso l'edicola La Pace.