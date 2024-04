"Nezouh - il buco nel cielo": proiezione gratuita alla libreria QB

Grosseto: Secondo appuntamento alla libreria QB per la rassegna “I care – I valori che ci stanno a cuore” realizzata da Legambiente Festambiente, Clorofilla, Libreria QB con la compartecipazione del Consiglio Regionale della Toscana. Il film in programma domani, mercoledì 17 aprile alle 16 e che rientra nella Festa della Toscana 2023, è “Nezouh – Il buco nel cielo” di Soudade Kaadan. Ambientato durante la guerra civile siriana, in particolare a Damasco, dove ogni giorno le bombe e gli attacchi di guerriglia mettono a ferro e fuoco la città, il film ha il patrocinio di Amnesty International ed è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Orizzonti. E’ la storia di una famiglia, formata dal padre Mutaz, la moglie Hala e la figlia quattordicenne Zeina, che alla scelta se andare via o restare, decide di rimanere nella zona assediata, evitando l'incerta vita da rifugiati.



Quando una granata finisce sul tetto dell'edificio in cui vivono, si apre una voragine che espone l'intera famiglia al mondo esterno. Un giorno un giovane che abita nelle vicinanze decide di calare una corda attraverso l'apertura del tetto ed è grazie a questa via d'uscita che Zeina ha il suo primo assaggio di libertà.

Mentre suo padre continua imperterrito a rimanere in casa, ancora convinto di non voler diventare un rifugiato, la ragazza e sua madre attraverso questa "finestra" sul tetto si ritrovano di fronte a un varietà inimmaginabile di opportunità e dovranno solo fare una scelta: restare o partire.

Ingresso gratuito.