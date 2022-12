"Natale al mare", all'insegna delle tradizioni per famiglie e bambini

Castiglione della Pescaia: A Castiglione della Pescaia l’amministrazione comunale organizzerà un Natale sobrio nel rispetto sia del momento particolare che la società a livello nazionale sta attraversando che per le difficoltà delle famiglie più fragili della nostra comunità, ma non mancheranno appuntamenti di festa per grandi e piccini, che devono vivere a pieno, assieme alle loro famiglie, la magia del momento.



«Tenendo sotto controllo le spese da sostenere – spiga la sindaca Elena Nappi – l’8 dicembre prenderà il via, attraverso una perfetta sinergia fra Comune e il mondo dell’associazionismo locale, “Natale in famiglia”. Dalle ore 14:00, organizzata dall’Acot, sarà possibile prendere parte sul lungomare di ponente alla passeggiata in carrozza per poi assistere al tramonto all’accensione delle luminarie sia in piazza Orto del Lilli, dove si trova il villaggio di Natale, che nelle frazioni. Sempre nella piazza al centro del paese, sarà la volta di un evento di apertura delle festività fortemente voluto dall’amministrazione comunale nel ricordo di una persona cara alla comunità castiglionese scomparsa prematuramente pochi mesi fa, Antonietta Messore, con un’iniziativa che prenderà il via alle ore 17:00 dal titolo “Canzoni sotto l’albero” che vedrà protagonisti la Corale Santa Cecilia di Castiglione della Pescaia, l’Associazione Skeep e la meravigliosa voce di Lorenza Baudo a cura di Agimus».

«Il Comune – ricorda la prima cittadina castiglionese - continua a sostenere al 100% sia i costi di installazione e affitto delle luminarie, che quelli necessari al pagamento delle spese della corrente elettrica, ma considerando il momento critico che stiamo vivendo abbiamo deciso di illuminare soltanto la parte centrale del paese ed i punti strategici come il Corso, ponte Giorgini, piazza Solti, la terrazza sul mare e le frazioni».

Sabato 10 in piazza Orto del Lilli alle ore 15:00 il Comitato del carnevale presenterà il concorso presepi creativi che una giuria valuterà ed ufficializzerà il risultato venerdì 23 dicembre. Sempre sabato a Tirli e per tutto il fine settimana si potrà visitare i mercatini di Natale, mentre in piazza Solti, a cura del Centro commerciale naturale è in programma un concerto gospel che sarà accompagnato dalla possibilità di poter gustare caldarroste e vin brulè. Scegliendo di salire a visitare il Museo civico archeologico Isidoro Falchi di Vetulonia, alle ore 16:00 è in programma la visita guidata alla Mostra evento “A tempo di danza, in armonia, grazia e bellezza”.

Domenica 11 il Vespa club ha in programma “Natale on the road”. Allo stadio “Belli” di Casamora, l’Associazione atletica castiglionese presenterà “Babbo run” e salendo a Vetulonia, all’interno del MuVet dalle ore 11:00 si potrà prendere parte all’incontro: Copyright. Il “diritto di copia” nell’Arte antica, interverranno i responsabile della Sezione tutela beni demaniali e di Interesse pubblico della Guardia di Finanza di Roma.

Giovedì 15 alle ore 21:15 all’auditorium delle scuole medie di viale Kennedy l’associazione Mosaico proporrà lo spettacolo teatrale e canzoni dal titolo: “Tre-emotivi-e-un-in-canto. Venerdì 16 alle ore 18:00 all’interno della sala consiliare “Gabriella Lorenzoni” in via Cesare Battisti l’Officina teatro e letteratura metterà in scena “Pinocchio in 8 puntate”.

Sabato 17, al “Casamoriano” si terrà, a cura della Pro Soccer il primo memorial di calcio “Alessandro Liberto”, nel palco di piazza Orto del Lilli si esibiranno alle ore 18:00 gli Elettrobank, ed all’interno della struttura museale di piazza Vatluna alle ore 16:00 è in programma “Suggestioni dall’epoca del Grand Tour” Presentazione della guida Toscana Etrusca. Viaggio contemporaneo in una terra millenaria. Interverranno l’autrice Clara Svanera e Francesco Tapinassi, direttore Toscana Promozione Turistica. In ricordo di Antonio Canova, Giacomo Moscato legge John Keats e Ugo Foscolo. Accompagnamento musicale a cura di Gloria Mazzi.

Domenica 18, dalle ore 11:00 sempre al MuVet i bambini (6 – 12 anni) potranno prendere parte ai laboratori didattici “Crea con noi il tuo addobbo natalizio” e dalle 16:00 altra opportunità offerta dallo staff del Museo per essere guidati all’interno delle sale della Mostra evento vetuloniese. Per chi invece sceglie il capoluogo avrà l’occasione nel pomeriggio, a partire dalle ore 14:30 di assistere, organizzato dal Comitato carnevale, alla sfilata a tema: “Christmas parade” e dalle ore 18:00, all’interno del villaggio, si potrà essere spettatori dello Show cooking, mentre nell’auditorium di viale Kennedy è previsto, a cura della Scuola di musica di Castiglione della Pescaia, lo spettacolo di musica con protagonisti i bambini che frequentano i corsi.

Lunedì 19 al campo “Casamorino” è in programma “Natale alla Pro Soccer”, venerdì 23, dalle ore 18:00, nella villaggio di Natale si potrà prendere parte a “Discopatia” e durante le ore serali il Comitato dei festeggiamenti di Buriano ha in programma la tombolata che riproporrà sia venerdì 30 dicembre, che martedì 3 gennaio, ma sempre nella stessa frazione martedì 27 dicembre è prevista l’attesa “panfortata”.

Sabato 24 alle 11:00 il Falchi di Vetulonia ha in programma una visita guidata, che sarà possibile compiere allo stesso orario anche l’ultimo dell’anno. A cura dell’Associazione culturale agricoltori di Pian di Rocca nella piazza del borgo arriverà Babbo Natale che poi si sposterà nel capoluogo dove si prodigherà in un “porta a porta” a cura del Comitato della Croce Rossa di Castiglione della Pescaia. Nel pomeriggio di Santo Stefano, a partire dalle ore 15:00, nella spiaggia davanti al piazzale Maristella, si potrà assistere ad uno spettacolo equestre dal titolo “A cavallo dell’ospitalità”.

Mercoledì 28 è prevista l’esposizione della calza della befana preparata dall’Associazione Corte dei miracoli, mentre al Centro sociale di viale Tirreno si potrà prendere parte alla “Panfortata” promossa dal Comitato Croce Rossa di Castiglione della Pescaia. Giovedì 29, dalle ore 14:00, si terrà all’interno di piazza Orto del Lilli il primo dei tre appuntamenti del progetto di ittiturismo “Percorsi del gusto”, dove saranno presentati i prodotti ittici stagionali lavorati con diverse metodologie e abbinate ad altre prelibatezze enogastronimiche del territorio.

Due appuntamenti che non possono mancare nella programmazione delle festività sono la notte di San Silvestro in piazza, allietati da Djset con Niko Sneik ed il capodanno al mare ed il “1° bagno dell’anno” alle ore 11:00 dal piazzale Maristella i più temerari potranno dare il benvenuto al 2023. Nel pomeriggio per le vie centrali della cittadina balneare sfilerà la calza dell’Associazione corte dei miracoli e giovedì 5 dalle ore 14:00 torna la possibilità di salire sul “Calesse dell’ospitalità” che sarà presente sul lungomare di levante. Durante la serata arriverà la Befana sia a Buriano, a Tirli e in Pian di Rocca, da venerdì 6 a domenica 8 la “Sala mostre” dell’ex palazzo comunale ospiterà i lavori dell’artista Marco Pacini, ma sempre venerdì la Befana arriverà al Museo di Vetulonia alle ore 11:00 dove sono previste attività a tema per i bambini e nel pomeriggio la vecchietta farà tappa al Villaggio di Natale dove alle ore 18:00 si terrà “Mani in pasta” appuntamento dedicato alle degustazioni di succhi di frutta.

Nel pomeriggio di sabato 7 gennaio, dalle ore 16:00 salendo al Museo di Vetulonia è previsto un atteso appuntamento: “Non solo incenso e mirra. Nuovi doni per il MuVet”. Il Falchi apre il nuovo anno rendendo omaggio ai suoi donatori e il giorno seguente all’interno dell’edificio di piazza Vatluna dalle ore 16:00 ultima visita guidata alla Mostra “A tempo di danza, In armonia, grazia e bellezza”.

Ultimo evento in programma è fissato per domenica 8 gennaio, quando sul lungomare di via Roma torna il calesse dell’ospitalità.