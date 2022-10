Cultura & spettacolo Musica: Da venerdì 7ottobre in Cattedrale tornano i Concerti del Rotary 5 ottobre 2022

Redazione Attesa performance dell’Orchestra “Vivace Giovani” e di Jacopo Mai

Grosseto: Con il mese di ottobre tornano i Concerti che il Rotary offre alla città di Grosseto e che sono divenuti una tradizione. Quest’anno si terranno tutti nella Cattedrale di Grosseto, e prevedono quattro appuntamenti: il 7 ottobre con la “Vivace Orchestra” di Grosseto Giovani diretta dal maestro Massimo Merone, il 14 ottobre con il flauto di Giuseppe Nova e l’arpa di Silvia Vicario, il 21 ottobre con il flauto di Mario Carbotta e il 28 ottobre con il violino di Giulio Maria Mennitti e il pianoforte di Ippazio Ponzetto. Nel concerto di venerdì 7 ottobre (ore 19 in Cattedrale) sarà al pianoforte Jacopo Mai, e verranno interpretate musiche di Mendelssohn (Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 op. 25) e Beethoven (sinfonia n. 1 op. 21). L’ingresso è libero.

La “Vivace Orchestra Città di Grosseto Giovani”, di cui sono soci fondatori, oltre all'Associazione Orchestra Sinfonica “Città di Grosseto”, il Comune di Grosseto, l'Istituzione Le Mura di Grosseto, il Liceo musicale “Polo Bianciardi” di Grosseto, la Fondazione Grosseto Cultura, la Fondazione Rotariana Carlo Berliri Zoppi di Grosseto, il Rotary Club di Grosseto, la Fondazione E. F. Fiorilli e Banca Tema, è composta da giovani musicisti, ed i fondatori si sono posti l’obbiettivo di coinvolgere e valorizzare i giovani musicisti tra i 16 e i 26 anni d'età, al fine della loro formazione e avviamento alla professione. Ha ottenuto numerosi successi e si è affermata anche per la bravura del suo direttore, il Maestro Massimo Merone, che la segue con particolare competenza e cura. Jacopo Mai Inizia lo studio del pianoforte con la professoressa Gloria Mazzi e si laurea con il massimo dei voti presso sotto la guida del Maestro Rivera. Ha frequentato un corso di perfezionamento con il Maestro Bogino e attualmente si sta perfezionando presso l’Accademia Musicale di Fiesole con il Maestro Lucchesini. Numerosi i concorsi pianistici nei quali si è distinto sia da solista che in gruppi cameristici: Riviera Etrusca; Premio Crescendo; Rospigliosi; Città di Riccione; Concorso Pianistico Internazionale di Albenga; Città di Cremona, Premio Campus delle Arti, Concorso Attraverso i Suoni di A.Gi.Mus. Grosseto - Firenze - Arezzo. Numerose le esibizioni per associazioni musicali della Toscana:Morellino Classica Festival” Orbetello Piano Festival, Recondite Armonie, La Voce di ogni strumento, Agimus Grosseto, Livorno Music Festival, Amici della Musica di Livorno, Festival Sanctae Juliae, Festival Euphonica, Scriabin concert series, Monferrato Classic Festival, LX Settembre Musicale di San Giulio. Seguici





