Monsignor Giovanni Roncari in visita agli ospedali di Grosseto e Orbetello

In vista del Natale la visita del vescovo Monsignor Giovanni Roncari agli ospedali di Grosseto e Orbetello. Celebrata la messa nella cappella del Misericordia

Grosseto: Ha voluto portare personalmente un augurio per un sereno Natale agli operatori e ai pazienti, il vescovo di Grosseto Monsignor Giovanni Roncari che, come ogni anno in questo periodo, oggi si è recato prima all'ospedale San Giovanni di Dio di Orbetello e nel pomeriggio al Misericordia di Grosseto dove ha celebrato la messa.

Con le sue parole piene di conforto e di speranza, il vescovo si è intrattenuto con il personale sanitario, con i pazienti e i loro familiari.



Ad accogliere sua Eccellenza, il direttore di presidio Massimo Forti a Orbetello, il direttore generale della Asl Toscana sud est, Antonio D'urso con il direttore di presidio Michele Dentamaro, all'ospedale di Grosseto.







“Buon Natale - sono state le parole del vescovo al personale sanitario durante l’omelia - con l’augurio che possiate avere il dono della compassione. Voi - ha aggiunto riferendosi al Natale come festa di Dio che si fa come noi - avete a che fare con la carne dolorante. Vi auguro di saper individuare questa sofferenza, che è molto più profonda della carne, perché l’uomo non è una macchina che si rompe ma tanto di più. E allora esercitate il ministero della consolazione, che non è una pacca sulla spalla ma un atteggiamento profondo che sostiene il già necessario atteggiamento professionale e che mette in gioco la compassione”. Hanno animato la Messa alcuni ragazzi della Gioventù francescana.



“La visita del vescovo Roncari è una benedizione per tutti noi, che accogliamo con il cuore aperto e di cui siamo lieti – afferma il direttore D'Urso – Oggi più che mai abbiamo bisogno di un messaggio di pace e di incoraggiamento in vista del Natale che non per tutti sarà un momento di gioia e spensieratezza”.