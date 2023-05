Mondo softball: il Big Mat Bsc s’impone in gara uno contro il Cali Roma

Vincono anche le under 18 di Verrecchia contro la Fiorentina e le under 13 di Cappuccio contro il Pisa Tower



Grosseto: È stato un weekend ricco di successi per il softball del Big Mat Bsc Grosseto. Domenica 28 maggio, allo stadio Simone Scarpelli, la prima squadra biancorossa si è imposta per 7-2 in gara uno contro il Cali Roma. Il secondo match, invece, ha visto la formazione ospite imporsi per 11-7. “Abbiamo disputato due ottime partite – commentano Elga Vannelli, manager della prima squadra del Big Mat Bsc Grosseto di softball, e il coach Paolo Verrecchia -. In gara uno Giulia Verrecchia ha concesso ben poco alle avversarie e le prestazioni in battuta di Marianello, Franceschelli e di Pierella, autrice di due valide, hanno fatto la differenza. Anche in gara due abbiamo proposto un gioco dinamico e vivace, girando bene le mazze in fase offensiva. Dobbiamo continuare a lavorare duramente, consapevoli che solo attraverso gli allenamenti e le esperienze sul campo si potrà ottenere maggiori successi”.

Vincono anche le biancorosse del Big Mat Bsc Grosseto di softball under 18. Le “girls” si sono aggiudicate, sabato 27 maggio allo stadio Simone Scarpelli, per 18-2 il match contro la Fiorentina under 15. “Il risultato – commenta Paolo Verrecchia, manager del Big Mat Bsc Grosseto di softball under 18 – è l’aspetto meno importante della gara. Ciò che ci deve davvero inorgoglire è come la squadra si sia imposta, come i sistemi offensivi e difensivi si siano attuati in modo impeccabile. Le ragazze hanno ancora una volta dimostrato di essere un gruppo affiatato e coeso, con grande capacità di adattamento. Segnalo infatti la buona performance di Lisa Trovò in terza base, al posto dell’infortunata Maietta, quella di Emma Childers in pedana e il fuoricampo interno di Marianello”.





Ottima prova, infine, per le “pink pesti” del Big Mat Bsc Grosseto di softball under 13. Le ragazze si sono imposte per 13-12 contro il Pisa Tower, sul diamante di Livorno. “È stata l’ennesima dimostrazione – dichiara Fiorenzo Cappuccio, manager del Big Mat Bsc Grosseto di softball under 13 – del grande carattere che contraddistingue la nostra squadra. Abbiamo disputato una prestazione corale di livello, con Lily Childers e Aquilani in grande spolvero in battuta e un positivo esordio in pedana di Miglianti”.