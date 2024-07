Modifica della viabilità nella zona artigianale di Fonteblanda

Fonteblanda: Il Comune di Orbetello ha predisposto, in via precauzionale, una modifica della viabilità sulla strada provinciale Montianese che perdurerà fino alla fine della messa in sicurezza del muro del terrapieno che costeggia la strada nella zona artigianale, il quale risulta avere dei problemi di stabilità.



Sul terrapieno in oggetto sorgono numerose strutture che fanno parte della zona artigianale e, come risulta dalle determinazioni del comando Vigili del Fuoco, dell’amministrazione provinciale, dell’ufficio tecnico comunale e una di una parte della proprietà dei responsabili dei beni in interesse: «Il muro in cemento armato posto in tangenza alla strada provinciale n°1, Montianese, posto a contenimento del terrapieno, dove risultano edificati più lotti della zona artigianale, presenta concrete tracce di rotazione verso la pubblica via con potenziali problematiche di stabilità».

Il tratto di strada interessato dalla modifica della viabilità è quello che va in direzione Montiano subito dopo lo svincolo in entrata e uscita della strada statale Aurelia, ingresso Fonteblanda/Talamone, dove, su richiesta dalla stessa amministrazione provinciale, è intervenuta sul posto la Costrade S.R.L. quale destinatario della messa in sicurezza della viabilità sulla strada provinciale con la messa in opera al centro strada di new jersey in cemento, installazione di impianto semaforico integrato da idonea segnaletica di riferimento, oltre quella di senso unico alternato, dando il diritto di precedenza ai veicoli in uscita verso Montiano.

Il Comune di Orbetello ha pertanto disposto che: «Fino al termine dei lavori di progettazione ed esecuzione del consolidamento del muro, sulla strada provinciale via Montianese, nel tratto compreso tra le intersezioni tra via Ilario Porta e via Giovanni Velasco, tratto urbano, è istituito il senso unico alternato e la circolazione è interdetta nella corsia più prossima ai lotti della zona artigianale nello spazio compreso tra il cartello d’inizio fine centro abitato e il cordolo in cemento posto a protezione della sede stradale».

La variazione della viabilità è già in corso e durerà fino al termine dei lavori di consolidamento del muro.