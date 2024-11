Misericordia Grosseto, Rossi (FDI), ‘60 anni fa la prima pietra, oggi eccellenza toscana e italiana’

Grosseto: "Sessant’anni fa il nostro nuovo ospedale della Misericordia iniziava a prendere forma per diventare quello che oggi: il maggiore ospedale della nostra provincia”. È quanto dichiara Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d’Italia presente stamattina al convegno organizzato a Grosseto per celebrare i 60 anni della posa della prima pietra del nosocomio grossetano.

“Un ospedale, con professionisti preparati: medici, infermieri, oss, personale sanitario e amministrativo di primo livello. Una eccellenza della sanità pubblica toscana e nazionale. Una provincia, come quella di Grosseto, che però necessita ancora molta attenzione da parte della Regione Toscana, soprattutto in riguardo all’assistenza e alla sanità periferica e territoriale. Quest’ultima, purtroppo, molto carente, con molte zone, in special modo quelle interne e montane, troppo spesso dimenticate.

Bene le eccellenze che offre l’ospedale Misericordia, ma non dimentichiamoci del nostro territorio. Un territorio molto vasto, con una buona parte di popolazione fragile a anziana, che non deve essere abbandonata a se stessa, ma anzi deve essere messa in condizione di avere cure e servizi sanitari adeguati sul territorio. Perché, come sancisce la nostra Carta Costituzionale, il diritto alla salute deve essere uguale per tutti”, conclude Fabrizio Rossi.