Meteo. Come sarà il tempo venerdì 3 febbraio in Toscana e Maremma 2 febbraio 2023

Redazione Grosseto: Per la giornata di domani in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà poco nuvoloso. Aumento della nuvolosità dal pomeriggio-sera. Temperature minime con valori attorno ai 1-2°, massime con valori attorno ai 11-13°. Venti moderati di direzione variabile. Mare poco mosso.

In Toscana il cielo sarà in generale variabile, con alternanza di tratti nuvolosi ad altri più soleggiati. Temperature minime con valori attorno ai 1-3°, massime con valori fino ai 9-11°. Possibili foschie nottetempo lungo le vallate interne. Venti deboli o localmente moderati di direzione variabile. Mare poco mosso.

