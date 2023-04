Mercoledì 19 si riunisce il Consiglio comunale di Follonica

Follonica: Su disposizione della presidente del Consiglio comunale, Francesca Stella, si comunica che il Consiglio comunale si riunirà mercoledì 19 aprile alle 9 nella sala consiliare del Comune di Follonica.

La diretta della seduta verrà trasmessa sulla pagina web del Comune e sulla pagina YouTube dedicata.



ORDINE DEL GIORNO

1. PROPOSTA N.39..- PROCESSO VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 24 MARZO 2023 – APPROVAZIONE.

2. PROPOSTA N. 40- PROCESSO VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 MARZO 2023 – APPROVAZIONE.

3. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, DEL SINDACO, DEGLI ASSESSORI E DEI CONSIGLIERI.

4. PROPOSTA N. 32 – MODIFICHE REGOLAMENTO TARI - RECEPIMENTO DELIBERA ARERA N.15/2022.

5. PROPOSTA N.34 - PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2023/2025 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER L'ANNO 2023. APPROVAZIONE VARIAZIONE N.1

6. PROPOSTA N.35– BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE E PLURIENNALE 2023/2025 - PRIMA VARIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 175 DEL DLGS N. 267/2000

7. PROPOSTA N.33 - REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE E ATTUAZIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO – APPROVAZIONE

8. PROPOSTA N.22 - RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE G.C.N.368 DEL 30.12.2022, AVENTE AD OGGETTO "GRUPPO DI LAVORO INTERSETTORIALE PER REDAZIONE ABACO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO, RINNOVO CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO GAZEBO CONTINUATIVI E RIDETERMINAZIONE DEI TERMINI". INDIRIZZI PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN SCADENZA.

9. PROPOSTA N.31 - RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI ACCOGLIENZA E DI INFORMAZIONE TURISTICA TRA I COMUNI DELL 'AMBITO TURISTICO MAREMMA AREA NORD INDIVIDUATI NELL' ART. 160 BIS DELLA L.R.T. N. 86 DEL 20/12/2016 "CODICE DEL TURISMO" _ APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

10. PROPOSTA N.36 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO SPERIMENTALE PER LA GESTIONE DEL MERCATO COMUNALE COPERTO "MEQ

11. PROPOSTA N. 41 - MOZIONE - SOSTEGNO ED ADESIONE ALLE INIZIATIVE DI COLDIRETTI CONTRO IL CIBO SINTETICO. – OMISSIS -