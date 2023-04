Mercato straordinario in vista della S. Pasqua, modifiche alla viabilità

Grosseto: L'Amministrazione Comunale ricorda che, ai sensi dell'Ordinanza Dirigenziale n. 529 del 10.12.2020, Domenica 02 Aprile 2023, per consentire lo svolgimento del mercato straordinario antecedente la S. Pasqua, nel centro abitato di Grosseto nelle aree di Piazza Esperanto, Piazza de' Maria, Via Ximenes - tratto compreso tra Via Gramsci e Piazza de' Maria, Via Ximenes – area di parcheggio posta di fronte parco giochi e parte area di parcheggio ex Aci (l'area utilizzata per il mercato del Giovedì), è istituito il divieto di transito e sosta con rimozione forzata dei veicoli dalle ore 06.30 alle ore 22.00.