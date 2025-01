Attualità Mensa scolastica: apre uno sportello presso la biblioteca comunale di Massa Marittima 18 gennaio 2025

Massa Marittima: A partire dal 15 gennaio 2025 il servizio mensa è gestito in modo completamente informatizzato, con un sistema di rilevazione delle presenze e di pagamento digitale. Il Comune ha deciso di aprire uno sportello presso la biblioteca comunale, per aiutare le famiglie che incontrano delle difficoltà ad attivare in modo autonomo la nuova modalità di pagamento della mensa scolastica tramite borsellino elettronico. Lo sportello apre ogni mercoledì mattina e giovedì pomeriggio, a partire da mercoledì 22 gennaio. Il mercoledì lo sportello sarà aperto al pubblico dalle 9 alle 13 e il giovedì dalle 14 alle 19. "Si tratta di un servizio pensato per agevolare le famiglie che hanno figli alla scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado - afferma Sara Montemaggi, assessora comunale alla Pubblica Istruzione - e incontrano difficoltà nell'attivare autonomamente questo nuovo metodo di pagamento on line che richiede la spid o la carta d'identità elettronica. Ricordiamo che si tratta di una sorta di prepagata da attivare a partire dal mese di febbraio e da ricaricare al bisogno." Tutte le informazioni sulla refezione scolastica e sulla nuova modalità di pagamento digitale sono consultabile al seguente link: https://www.unionecomunicollinemetallifere.it/ Seguici



