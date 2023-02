Massa Marittima, incontro con Sofia Randich, astronoma esperta di Via Lattea

L’incontro rivolto agli studenti è aperto anche alla cittadinanza su prenotazione. Info e prenotazioni 0566 906293



Massa Marittima: In occasione della Giornata internazionale delle donne nella scienza il 28 febbraio, alle ore 11, alla biblioteca comunale Gaetano Badii di Massa Marittima, si terrà un incontro con Sofia Randich, astronoma esperta di Via Lattea, prima donna a dirigere lo storico osservatorio astrofisico di Arcetri a Firenze.

Sarà ospite della biblioteca per raccontare alle studentesse e agli studenti del Bernardino Lotti le sue ricerche, la sua professione e il suo percorso di donna nella scienza. L’incontro, pensato per la scuola, è aperto anche alla cittadinanza su prenotazione. Per info e prenotazioni: 0566 906293.





“Il Comune di Massa Marittima, con i Musei e la Biblioteca comunale, partecipa per il terzo anno consecutivo alla Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza - spiega Irene Marconi, (nella foto) assessore comunale alla Cultura – per far conoscere quelle figure femminili del passato o del nostro tempo che stanno contribuendo con il loro lavoro alla ricerca scientifica. Al tempo stesso vogliamo stimolare negli studenti e soprattutto nelle studentesse l’interesse per le cosiddette lauree stem (scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche) che vedono ancora una netta prevalenza di uomini. Nel passato ci sono state diverse scienziate che hanno dato un apporto decisivo alle scoperte scientifiche senza vedersi mai riconosciuti dei meriti, completamente offuscate dai colleghi uomini. La parità di genere è un obiettivo dell’agenda 2030 ma nel settore scientifico è ancora lontana a causa di stereotipi che influenzano la scelta del percorso scolastico. Il nostro compito è anche quello di aiutare ragazzi e ragazze a riconoscere e superare questi stereotipi.”

“Il primo anno per la Giornata internazionale delle donne nella scienza – aggiunge Roberta Pieraccioli, direttrice della Biblioteca comunale – abbiamo esposto e suggerito la lettura di una serie di libri, il secondo anno abbiamo proposto all’Itis Lotti un incontro con la scienziata follonichese Paola Caselli trovando grande interesse da parte della dirigente e di alcuni insegnanti che hanno portato le loro classi, oltre una settantina di ragazze e ragazzi. Per loro è stata un’esperienza stimolante. Quest’anno avremo Sofia Randich, un’altra presenza importante, che sarà in grado di accendere l’interesse per la scienza in molti dei nostri giovani. La biblioteca comunale, lavorando sempre in stretta collaborazione con la scuola, riesce a portare sul territorio personaggi di spessore in grado di trasmettere passione e conoscenza e di incidere sulle scelte future dei nostri giovani, allargando sempre di più i loro orizzonti e spingendoli a mettersi in gioco.”