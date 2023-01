Massa Marittima, in programma lavori alla Caserma dei Carabinieri

Massa Marittima: Tra i prossimi interventi programmati dall’amministrazione comunale di Massa Marittima ci sono i lavori alla Caserma dei Carabinieri in previsione dell’aumento del personale a servizio della stazione.



In particolare, il primo piano dell’immobile di proprietà comunale situato in viale Risorgimento, a servizio delle camerate, sarà interessato da una diversa distribuzione interna dei servizi, in modo da ricavare anche un vano per 4 nuove docce. Con i lavori saranno riqualificati anche l’impianto elettrico e idraulico.

L’intervento richiede un investimento da parte del Comune di Massa Marittima di circa 26mila euro. I lavori saranno affidati a breve.