Massa Marittima, Giornata della Memoria per non dimenticare la Shoah

Martedì 24 gennaio, alle 17, in biblioteca la presentazione del libro “Gli Italiani a Sachsenhausen. Venerdì 27 gennaio, alle 17, “Voci della Memoria. Per non dimenticare”, letture a cura dell’associazione Liber Pater

Massa Marittima: Alla Biblioteca comunale di Massa Marittima due appuntamenti organizzati in occasione della Giornata della Memoria, per non dimenticare la Shoah. Martedì 24 gennaio, alle 17, nella sala lettura della biblioteca sarà presentato il libro: “Gli italiani a Sachsenhausen. La deportazione nel lager della capitale del Terzo Reich", di Claudio Cassetti, Iacopo Buonaguidi e Francesco Bertolucci, edito da Panozzo Editore.

Durante l'incontro saranno presenti Ilaria Cansella (direttrice ISGREC), Francesco Bertolucci e da remoto Claudio Cassetti. L'evento è stato organizzato in collaborazione con ISGREC. La storia degli italiani e delle italiane deportate a Sachsenhausen e di altri, deportati dall’Italia oppure con la complicità di italiani, è stata un inferno a lungo dimenticato. A distanza di anni dalla liberazione del campo, non si sapevano infatti né i loro nomi né il loro numero preciso. La ricerca di Claudio Cassetti, Iacopo Buonaguidi e Francesco Bertolucci, restituisce una lista di nomi e storie, dove la vita dei prigionieri si intreccia con quella del campo di Sachsenhausen e la sua evoluzione durante la guerra. Un libro essenziale per conoscere. E per non dimenticare.

La riflessione proseguirà venerdì 27 gennaio, alle ore 17, nella sala lettura della biblioteca con l’evento "Voci dalla Memoria. Per non dimenticare", letture a cura dell’associazione Liber Pater con Franco Fedeli, Andrea Franceschi e Lucia Montomoli. L’evento lascerà spazio alla partecipazione spontanea alle letture da parte dei presenti e al loro coinvolgimento nel dibattito.

Chi vorrà potrà proporre una lettura relativa alla Giornata della Memoria di circa una pagina e della durata di circa 3-4 minuti. “Massa Marittima è Medaglia d’Argento al valor militare per la Resistenza – ricorda l’assessore alla cultura del Comune di Massa Marittima Irene Marconi -, per noi mantenere viva la memoria è identità e consapevolezza. E questo nostro impegno ci ha portato alla sottoscrizione, lo scorso anno, proprio in occasione della Giornata della Memoria, di una convenzione di tre anni con ISGREC, istituto storico grossetano della Resistenza e dell’Età Contemporanea, per collaborare alla realizzazione di iniziative rivolte ai cittadini e al mondo della scuola, tese a mantenere viva e rafforzare la memoria storica del Novecento, sia quella legata alla storia mineraria che alla storia della Resistenza nel territorio di Massa Marittima e delle Colline Metallifere, con uno sguardo sempre allargato alle vicende che hanno coinvolto tutta l’Italia, tra fascismo, Resistenza e dopo guerra”.