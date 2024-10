Massa Marittima, allerta meteo arancione: il 24 ottobre chiuse le scuole di ogni ordine e grado

Massa Marittima: Considerato il livello di allerta la sindaca di Massa Marittima ha stabilito in via precauzionale per il giorno 24 ottobre, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio comunale.

“Abbiamo preso la decisione di chiudere le scuole di ogni ordine e grado – spiega la sindaca Irene Marconi – a seguito della consueta riunione in Provincia con la Protezione civile, che si è svolta alle ore 17 del 23 ottobre, dalla quale abbiamo appreso che per le prossime ore è prevista una situazione estremamente instabile e incerta, con fenomeni locali molto intensi, su tutta la provincia di Grosseto. C’è quindi da aspettarsi che ci siano zone improvvisamente colpite da piogge intense, anche fino agli 80 mm; e zone in cui non si verificheranno fenomeni meteorologici rilevanti. Di fatto l’allerta è così strutturata: codice giallo per rischio pioggia e arancione per rischio idraulico sul reticolo minore e su quello principale fino alla mezzanotte del 24 ottobre. Vista la non possibilità di fare una previsione, e considerando i recenti eventi che hanno colpito il nostro comune e i territori vicini, per precauzione chiudiamo le scuole. Invitiamo i cittadini a limitare gli spostamenti e ad evitare quelli non necessari, a rispettare i segnali di pericolo soprattutto in prossimità dei guadi e a prestare la massima attenzione.”