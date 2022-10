Marraccini, unanimità per decisione mandato d’acquisto comunale all’asta

Dopo la proposta in giunta, in consiglio è stata approvata all’unanimità la decisione circa il mandato d’acquisto comunale all’asta che si terrà il 25 ottobre per rilevare il Marraccini.

Grosseto: L’Amministrazione comunale, attraverso lo studio di fattibilità finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, laddove dovesse entrare in possesso dell’edificio storico inizierebbe ad essere operativa sulle questioni progettuali.

A novembre a seguito dell’eventuale aggiudicazione saranno tenute riunioni con ordini professionali e associazioni di categoria dove saranno illustrate le ipotesi di progettazione dove saranno accolte anche le eventuali proposte, osservazioni e integrazioni.

“Sono fiero di questo importante traguardo che permetterebbe, oltre il recupero e la ristrutturazione dell’immobile Marraccini, la rivalorizzazione del cuore della città riqualificando anche l’intera via e le mura, creando così quel collegamento che c’è sempre stato tra piazza dante e via mazzini. L’edificio storico è un punto di riferimento per la città, l’idea quindi è quella di prenderlo sotto la nostra ala per farlo splendere e tornare a vivere, questo nell’ambito del grande progetto che stiamo attuando ormai da anni, ossia quello di riportare tutti i luoghi simbolo della città, gli edifici e le varie funzioni a riprendere vita soprattutto all’interno del centro storico - queste le parole del sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna”.