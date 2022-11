"Maremma in Fez". ANPI ricorda il centenario della marcia su Roma

Santa Fiora: A cent'anni dalla marcia su Roma, che aprì la strada al potere di Benito Mussolini, la sezione ANPI Amiata Grossetana, ha organizzato per sabato 12 novembre, alle ore 16:30, nella sala del Popolo di Santa Fiora, una conferenza-dibattito sulle origini dello squadrismo e la sua affermazione in provincia di Grosseto, dal titolo "Maremma in Fez".

Illustrerà gli eventi del biennio 1921-1922 Franco Dominici, studioso che ha dedicato varie pubblicazioni e articoli di giornale a questo periodo, alla Resistenza e alla modernizzazione del territorio maremmano fra Ottocento e Novecento.

«L'obiettivo - dice Antonella Coppi presidente sezione ANPI Amiata Grossetana - è quello di sviluppare la conoscenza e la riflessione sull'avvento del fascismo e le modalità con cui questo poté avvenire, non da ultima l'arrendevolezza e la complicità dello Stato liberale».

Il dibattito sarà introdotto da Antonella Coppi e Marzio Mambrini, dell'Anpi Amiata Grossetana. Come ha asserito Carlo Smuraglia "il passato, ci dicono gli storici più autorevoli, può sempre tornare, non nelle stesse forme, ma con aspetti diversi. E bisogna essere pronti a cogliere i pericoli e predisporre per tempo gli antidoti".