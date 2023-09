Manifestazione di interesse per sorveglianza alunni in uscita e ingresso dalle scuole

Follonica: Avviso di manifestazione di interesse per la sorveglianza degli alunni in ingresso e in uscita dalle scuole, all’inizio e al termine delle attivita’ didattiche, per l’ anno scolastico 2023/2024 L’ Amministrazione Comunale intende stipulare una convenzione con uno o più soggetti del Terzo Settore , regolarmente iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), da almeno sei mesi, finalizzata allo svolgimento di sorveglianza degli alunni in ingresso e in uscita dalle scuola, all’inizio e al termine della attività didattiche.

Ai sensi della normativa in materia, per le attività richieste è previsto esclusivamente , in favore del soggetto convenzionato, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Potranno presentare le proposte/offerte tecniche gli Enti del terzo settore, associazioni con finalità sociali e di soccorso, cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, impegnati nella costante e prevalente promozione di attività legate alla socialità, alla prevenzione e alla sicurezza, purchè regolarmente iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), da almeno sei mesi.

La convenzione potrà avere durata complessiva non superiore ad un anno scolastico (settembre 2023 – giugno 2024) salva la possibilità di proroga per un’altra annualità, a seguito di esito soddisfacente e in linea con le aspettative dell’Ente.

TERMINE PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Entro e non oltre il giorno 25 settembre 2023 i soggetti interessati, a pena di esclusione, dovranno far pervenire un plico indirizzato a:

“COMUNE DI FOLLONICA - L.GO F. CAVALLOTTI N. 1 - UFFICIO PROTOCOLLO tramite:

- PEC all’indirizzo follonica@postacert.toscana.it

- raccomandata A.R. (in questo caso vale la data di arrivo all’Ente e non quella di spedizione)

- deposito diretto al protocollo.

Per le modalità operative, consultare gli allegati all’Avviso https://www.comune.follonica.gr.it/area_informativa/bandi_gare/bandi_altri_bandi.php - Le scuole interessate sono riportate nell’elaborato allegato (ALLEGATO 1) nel quale sono indicato anche gli orari (indicativi, che devono poi essere confermati dalla direzione didattica).