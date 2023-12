Cronaca Maltempo, in arrivo per martedì 5 dicembre codice giallo per pioggia e neve 4 dicembre 2023

Una perturbazione in ingresso nel Mediterraneo centrale porterà ancora pioggia e, sui rilievi appenninici settentrionali, anche neve.

Firenze: La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo che, per rischio idrogeologico e rischio idraulico del reticolo minore, interesserà, dalla ore 22 di stasera, lunedì 4 dicembre, fino alle ore 10 di martedì 5 dicembre il bacino del Bisenzio e dell’Ombrone pistoiese e la Toscana sud-occidentale, nelle aree del pisano, del livornese e del grossetano. Per neve, il codice giallo riguarderà, dalla mezzanotte di oggi fino alle ore 18 di martedì 5, la Romagna toscana e la valle del Reno, con precipitazioni possibili anche in Lunigiana e sul passo della Cisa. Mari fino a molto mossi in particolare nell’Arcipelago e nel grossetano. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo. Seguici



