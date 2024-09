Maltempo. Consorzio di Bonifica, nottata di intenso lavoro presso i fiumi e corsi acqua

Grosseto: E’ stata una domenica di lavoro intenso per il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, impegnato nel monitoraggio del reticolo di gestione ingrossato dalle pesanti precipitazioni. Nonostante la pioggia intensa, nella piana grossetana e in alcune zone del Senese sono caduti 60 millimetri in poche ore della serata, mentre nel nord della provincia di Grosseto si sono raggiunti addirittura i 110 millimetri, non si sono registrate criticità.

Costantemente monitorati dal personale di Cb6 i torrenti Fossa e Sovata: i loro livelli si sono alzati, ma non è stato necessario attivare il servizio di piena. Regolare il deflusso degli altri corsi d’acqua, tra i quali il fiume Ombrone che pure nella mattinata di lunedì appariva ingrossato dalle precipitazioni. Tutte in funzione nella serata e nella notte, fino alla mattinata di lunedì, le 38 pompe idrovore gestite dal Consorzio, che hanno contributo a rimuovere l’acqua in eccesso dal reticolo.