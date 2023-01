Dalla regione Maltempo, codice giallo per piogge, vento e mareggiate. Possibili nevicate 15 gennaio 2023

Redazione Firenze: Una perturbazione atlantica raggiungerà la nostra regione nella seconda parte della giornata di oggi, domenica 15 gennaio. Al suo seguito è previsto l'afflusso di aria fredda di origine polare marittima. La Sala operativa unificata della protezione civile ha emesso un codice giallo per rischio vento e mareggiate dalle 9 di domani , lunedì 16 gennaio fino alla mezzanotte, sulla costa a nord di Piombino e sull’Arcipelago. Codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, a partire dalle 15 di domani lunedì16 gennaio fino alla mezzanotte nel nord della Toscana. Già dal pomeriggio di oggi, sono previste precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio in particolare sulle zone settentrionali prossime ai rilievi. Domani, lunedì 16 gennaio, precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio, più frequenti sulle zone settentrionali. Si segnala che le precipitazioni in Appennino potranno assumere carattere nevoso oltre i 1000-1200 metri. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile dall’indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo. Seguici





