Magliano, il paese senza corrente elettrica. Tei scrive al Prefetto

Magliano in Toscana: «Mi scuso per la modalità e il disturbo - scrive il candidato sindaco Giancarlo Tei al Prefetto di Grosseto in merito alla situazione che si è creata in paese a seguito del maltempo -, ma sono convinto che soltanto con un Suo autorevole intervento si possa trovare una soluzione al problema che le sottopongo.

Durante le piogge una parte del paese di Magliano in Toscana rimane senza corrente elettrica per ore, con disagi importanti per popolazione ed attività economiche. L’ ultimo episodio si è verificato proprio stamani e pare che alcuni impianti abbiano avuto anche dei problemi, così mi viene riferito da alcuni compaesani.

La situazione non è più tollerabile e necessita di una risposta urgente considerato che sino ad oggi le proteste dei cittadini inviate all’ente gestore del servizio, non hanno avuto una soluzione soddisfacente».