Magliano, Cinelli archiviate da gip le accuse delle tre ex consigliere di maggioranza

“Critico sì, ma offensivo mai”, commenta l’ex Sindaco



Magliano in Toscana: “Critico sì, ma offensivo mai. Ne ero convinto, ho sempre avuto fiducia nella giustizia e adesso anche il giudice ed il pubblico ministero me ne hanno dato atto”. Così Diego Cinelli, ex sindaco di Magliano, commenta l’archiviazione da parte del gip del Tribunale di Grosseto della querela a suo carico avanzata dalle tre ex consigliere Mirella Pastorelli, Doriana Melosini e Nadia Fedeli.

“Le accuse che non avevo dubbi si sarebbero rivelate infondate – sostiene Cinelli- frutto di decine e decine di pagine presentate al giudice dimostrano ancora una volta che il mio operato sia da Sindaco che nei rapporti con le altre persone è stato corretto. Non nego che trovarmi in maggioranza persone che, oltre a votare contro gli atti sul piano politico, agivano nelle sedi giudiziarie contro la mia persona sia stata alla base della mia decisione di dimettermi. D’altra parte se i problemi politici si possono superare, quelli personali non possono esserlo, soprattutto quando, anziché seguire la via del dialogo istituzionale. ci si affida alle carte bollate”. Diego Cinelli guarda avanti con fiducia.

“Ho sofferto questa situazione – ammette l’ex sindaco- sul piano umano, prima ancora che politico. Ho sempre cercato di astenermi dai commenti, anche quando sulla stampa leggevo attacchi duri, lasciandomi andare solamente a quelle critiche politiche, che seguivano i difficili momenti istituzionali, che il giudice ha ritenuto essere solamente tali, senza travalicare il limite del diritto assicurato dalla nostra Costituzione. Seppur sia sempre stato sicuro della correttezza della mia condotta, oggi mi sento ancora più convinto, grazie alla decisione di due magistrati, il piemme ed il gip”. Una decisione che ha ripercussioni positive anche sul futuro politico di Diego Cinelli. “La mia immagine ne esce riabilitata e valuterò con l’avvocato Alessandro Antichi, che ringrazio per il prezioso lavoro, se agire per tutelare la mia onorabilità – conclude l’ex sindaco- Adesso è giunto anche il momento di definire il mio futuro politico che sarà sicuramente ancora al servizio della comunità di Magliano”.