Lutto nella politica maremmana, è morto Stefano Gentili

Pacella (Lega): "Profondo cordoglio per la scomparsa di Stefano Gentili"



Grosseto: “Ho appreso con profonda tristezza - commenta Claudio Pacella - la notizia della scomparsa di Stefano Gentili, ex presidente della provincia di Grosseto e padre di Giovanni, attuale Sindaco di Pitigliano. A Stefano mi legava una profonda amicizia personale, oltre alla stima istituzionale per il ruolo che aveva svolto nel Comune di Pitigliano e al vertice dell’amministrazione provinciale. Persona di grande equilibrio, pacato nei toni e rispettoso degli avversari, è stata sicuramente una figura di spicco che ha lasciato il segno in tutto il comprensorio di Pitigliano e delle colline maremmane. A nome della Lega Salvini Premier porgo alla famiglia le nostre più sentite condoglianze e la nostra vicinanza”.

Stefano Gentili aveva 66 anni.

Ai familiari le condoglianze di MaremmaNews.