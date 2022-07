Luna park, la posizione di 'In movimento e Follonica nel cuore'

Follonica: "La sospensiva all'ordinanza di rimozione del Luna Park cade come una bomba nel palazzo Comunale", scrive In movimento per Follonica e Follonica nel cuore. "E' palese, - prosegue - che la posizione assunta del Comune contro il proprietario del Luna Park non è così chiara come la giunta vorrebbe far credere. La decisione del Tar ci ha destato sorpresa non tanto per la pronuncia in sé ma per la celerità con la quale è stata accolta la richiesta di sospensiva. Segno evidente che ad oggi elementi di fragilità sulla posizione del Comune ci sono. D'altronde, pare che, nonostante il ginepraio di norme e regolamenti richiamati a sostegno dell'amministrazione comunale, alla base di tutto ci sarebbe il fatto che il Comune non si è opposto all'installazione del luna park nei tempi previsti. Alla fine la colpa di questo pasticcio non può che ricadere sul sindaco e la giunta. D'altronde, in principio, quelli che mancano sono i nuovi strumenti urbanistici e i regolamenti di settore".





"E non crediamo che nemmeno questa volta si possa rimandare l'approvazione del Regolamento Urbanistico oltre la scadenza della legislatura solo per non far scontenti i cittadini. Il Sindaco e giunta non possono aspettare "maggio che venga" poiché la città, come abbiamo visto, si muove anche in assenza di indirizzi politici chiari e celeri anche se, chiaramente, non può che farlo in maniera spontanea. E con questa abbiamo anche risposto alla domanda (forse un po stupida) "luna park sì o no" poiché è chiaro che quella zona ormai ha assunto la vocazione di un turismo che fa del relax la sua cifra migliore. Visto che il comune ha comunque commesso degli errori nella gestione del luna park, occorre aprire un canale di dialogo con le parti interessate per individuare le soluzioni che tutelino la zona ma anche la necessità che i proprietari del terreno possano vedere fruttare gli investimenti effettuati. Questione di buona volontà e di buon senso. Quello che in giunta pare manchi da molto tempo", termina In movimento per Follonica e Follonica nel cuore.