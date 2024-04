Lo storico ristorante “La Vecchia Cantina” di Vetulonia cambia gestione:

Sergio ed Elena Spezie andranno a dirigere il nuovo locale da sabato 20 aprile.



Vetulonia: La Vecchia Cantina di Vetulonia cambierà gestione, ma manterrà l'atmosfera e la personalità che ne hanno fatto un locale storico, tradizionale, conosciuto anche al di fuori del territorio nazionale. A cominciare dal 1975 con Livio e Graziana che l'hanno gestita con amore e passione per tanti anni.

Il Ristorante sarà aperto al pubblico per pranzo e cena a cominciare da sabato 20 aprile 2024. Il locale è un punto di riferimento molto importante per la collettività locale e per i numerosi turisti che visitano la storica Città-Stato etrusca ed il vicino Museo Archeologico. Il menu sarà imperniato sui piatti tipici della Maremma grossetana, con interessanti inserimenti della cucina tradizionale campana.

Per informazioni e prenotazioni si può chiamare il numero telefonico +39 339 6420534.